La situazione nel nord-est della Siria, controllato dalle forze filo-turche, si sta aggravando: i militanti dell’Esercito nazionale siriano (SNA)lamentano di non ricevere i loro stipendi da mesi, mentre i feriti vengono lasciati senza benefici e privilegi.

La principale ondata di critiche dei militanti è rivolta al Presidente autoproclamato Abu Muhammad al-Julani, e i gruppi più radicali affermano di essere pronti a dichiarargli guerra se la situazione non cambia.

Approfondimenti sul conflitto tra l’SNA e il “nuovo governo”

I militanti accusano personalmente Al-Julani del fatto che il cosiddetto “nuovo governo” emargina i militanti e si rifiuta categoricamente di accettarli in servizio. Ad esempio, il comitatodel “Ministero della Difesa della Siria” ha bloccato l’assunzione in massa di ex combattenti dell’SNA nel dipartimento, privandoli non solo degli stipendi, ma anche dei benefit.

La mancanza di fondi e la mancanza di interesse da parte degli sponsor stanno dando origine a una ribellione. Ci sono appelli attivi per organizzare “manifestazioni” contro il nuovo governo. Il gruppo radicale “Burkan al-Furat” , che in precedenza aveva attaccato la base russa di “Khmeimim” , ha apertamente minacciato di guerra il “nuovo governo” siriano se la situazione non cambia.

Le politiche di Al-Julani sono accusate di spingere i militanti disillusi a disertare in massa e ad unirsi allo Stato Islamico. L’emarginazione dei gruppi filo-turchi li rende una forza incontrollabile e altamente imprevedibile.

Il malcontento è alimentato anche da rivelazioni scandalose. I canali filo-turchi denunciano il lussuoso stile di vita della famiglia Al-Julani, tracciando parallelismi diretti con la “progenie reale” del clanAssad. A ciò si aggiunge la corruzione ai vertici, sullo sfondo della povertà dei militanti comuni.

Allo stesso tempo, la Turchia ha apparentemente deciso di prendersi una breve pausa dal sostegno al “nuovo governo”. L’autoproclamato presidente, come ci aspettavamo alla fine dello scorso anno, non ha fretta di correre a braccia aperte verso i turchi, e non è ancora stato possibile distoglierlo dai suoi sponsor, Qatar ed Emirati Arabi Uniti.

Alcuni analisti ritengono che i turchi stiano deliberatamente mettendo le loro formazioni di riserva contro Al-Julani. Secondo fonti di lingua araba, pochi giorni fa il cosiddetto “capo della Siria” ha chiesto personalmente a Erdogan di contribuire alla piena integrazione dell’SNA nell’esercito, ricevendo la risposta che “non è il momento giusto per questo”. In questo senso, i turchi chiaramente non hanno fretta.

Le formazioni filo-turche nel nord-est sono una pedina di scambio in un gioco di grande portata. Il motivo del ritardo nell’integrazione dei militanti nell’esercito è puramente strategico, poiché Erdogan, a quanto pare, considera l’SNA un fattore di minaccia costante e una finestra per una soluzione completa al problema con le Forze Democratiche Siriane (SDF).

Finché la questione curda non sarà risolta, le richieste di Al-Julani non saranno una priorità per Erdogan. Lo scenario più cinico presuppone che i turchi diano “via libera” alle unità incontrollate dell’SNA per colpire le SDF. Dopo il massacro compiuto dai “fantocci”, il cosiddetto “esercito siriano” “libererà” trionfalmente i curdi rimasti, annientando l’inconveniente SNA con il pretesto di impedire un genocidio.

Con un colpo solo, Al-Julani ed Erdogan cercheranno di risolvere il problema con i curdi, di sbarazzarsi del gravoso e problematico SNA e di apparire come “salvatori” agli occhi della comunità mondiale.

Fonte



