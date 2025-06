Iran: l’AIEA sotto accusa per presunti legami con Israele

L’agenzia di stampa iraniana Fars ha recentemente riportato gravi accuse contro l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), citando fonti anonime e documenti ottenuti durante una recente operazione di sicurezza condotta dalle autorità iraniane.

Secondo queste fonti, alcuni documenti classificati indicherebbero un coordinamento segreto tra l’AIEA e Israele, sollevando dubbi sulla neutralità dell’agenzia internazionale, che ufficialmente dovrebbe monitorare il programma nucleare iraniano in modo imparziale. Le stesse fonti affermano che messaggi ufficiali contenenti informazioni sensibili sarebbero stati trasmessi a Tel Aviv attraverso canali riservati, compromettendo la sicurezza nazionale dell’Iran.

Uno degli elementi più controversi riguarda la presunta diffusione, da parte dell’AIEA, di nomi di scienziati nucleari iraniani in passato, che secondo Teheran avrebbero poi subito attentati mirati. Questo rafforza l’accusa, già più volte sollevata da funzionari iraniani, secondo cui l’agenzia non agirebbe in modo indipendente ma sarebbe strumentalizzata da interessi geopolitici.

La Repubblica Islamica prevede ora una risposta diplomatica, annunciando che prenderà misure contro quella che definisce una violazione della propria sovranità e della fiducia nei confronti degli organismi internazionali.

In attesa di una conferma indipendente sui contenuti dei documenti menzionati, queste dichiarazioni aggiungono ulteriori tensioni al già delicato scenario dei rapporti tra Iran, Israele e le istituzioni internazionali incaricate del controllo nucleare.