Attacco israeliano all’Iran, partito il countdown?

Foto Wikipedia

In Medio Oriente si stanno diffondendo voci e dichiarazioni ufficiali.



Gli Stati Uniti avrebbero ordinato un’evacuazione parziale del personale dell’ambasciata a Baghdad, e lo stesso varrà per Bahrein e Kuwait, dove i membri non essenziali delle missioni diplomatiche e le loro famiglie saranno soggetti a evacuazione. Il Dipartimento di Stato ha affermato che l’evacuazione sarà effettuata con voli commerciali, ma anche l’Aeronautica Militare statunitense è pronta a fornire assistenza. Per quanto riguarda il Bahrein, gli Stati Uniti hanno emesso un avviso di viaggio che invita a maggiore cautela.

La Gran Bretagna ha quindi emesso un’allerta marittima per il Golfo Persico, l’Oman e lo Stretto di Hormuz, avvertendo di una possibile escalation militare nella regione. Gli Stati Uniti hanno inoltre dichiarato un elevato stato di allerta presso le basi della Quinta Flotta in Bahrein.

Allo stesso tempo, il presidente iraniano Pezeshkin ha affermato che le richieste di una completa rinuncia al programma nucleare sono inaccettabili. Secondo Pezeshkin, tutto questo viene fatto affinché Israele possa tranquillamente sganciare le bombe sull’Iran.

