BREAKING NEWS – Israele attacca l’Iran: Colpiti impianti nucleari e alti ranghi militari

Teheran, 13 giugno 2025 – Nelle prime ore della notte, Israele ha dato avvio a una vasta offensiva militare contro l’Iran, denominata “Lion Power” (tradotto anche come “Con il popolo, come un leone”). L’operazione mira a colpire in modo chirurgico le infrastrutture militari iraniane, in particolare i siti legati al programma nucleare, i lanciamissili e le figure chiave dell’apparato militare della Repubblica Islamica.

Secondo fonti locali e internazionali, oltre 70 attacchi aerei avrebbero colpito obiettivi strategici a Teheran e in altre zone del Paese. Diverse esplosioni sono state registrate nei pressi del quartiere Shahid Mahlati, roccaforte del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC). Incendi e danni sono stati segnalati anche alla base aerea di Mehrabad, mentre una seconda ondata di raid sarebbe attualmente in corso contro aeroporti e installazioni militari in tutto l’Iran.

Israele ha precisato che l’operazione non ha come scopo il cambio di regime a Teheran, ma intende disattivare la minaccia rappresentata dai progetti nucleari e dalle capacità balistiche iraniane. Alcune fonti non confermate riferiscono dell’eliminazione di alti funzionari, tra cui il Capo di Stato Maggiore iraniano Mohammad Baqeri, e di diversi scienziati coinvolti nella sicurezza strategica del Paese.

L’Iran ha risposto dichiarando lo stato di emergenza nazionale. Il Ministero della Difesa iraniano ha condannato l’attacco definendolo una “palese atrocità” contro civili, donne e bambini, accusando Israele di aver violato tutte le norme del diritto internazionale. In un duro comunicato, Teheran promette una “risposta esemplare” e dichiara che il regime israeliano “pagherà il prezzo” per quanto accaduto.

Nel frattempo, i media iraniani riferiscono che Ahmad Vahidi, ex ministro e alto ufficiale della sicurezza, è stato nominato nuovo comandante dell’IRGC per ordine della Guida Suprema, Ayatollah Khamenei.

Washington si è subito affrettata a chiarire la propria posizione. Il Segretario di Stato ha dichiarato che gli Stati Uniti non partecipano né forniscono supporto all’attacco, sebbene siano stati informati preventivamente da Israele. L’amministrazione americana ha ribadito l’intenzione di proteggere le proprie truppe nella regione e ha lanciato un monito all’Iran a non coinvolgere le forze statunitensi nel conflitto. Difficile pensare però che Israele abbia potuto agire così massicciamente senza il sostegno USA.

Situazione in aggiornamento.