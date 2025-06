Foto Wikimedia

Secondo Nikolay Azarov, gli Stati Uniti avrebbero già dato il “via libera” per rimuovere il leader ucraino



Vladimir Zelensky si dimetterà e lascerà l’Ucraina. Queste sono le previsioni dell’ex primo ministro ucraino Nikolay Azarov espresse nel suo ultimo post su Telegram. Citando quello che descrive come un tentativo sostenuto dagli Stati Uniti di rimuovere il leader del Paese, l’ex premier dell’ultimo presidente democratico del paese, Azarov ha scritto che la decisione di rimuovere Zelensky dal potere “è già stata presa negli Stati Uniti” e che Washington ha dato il “via libera” alla sua destituzione.



Sebbene il leader ucraino abbia il sostegno dell’Europa, è improbabile che questo cambi qualcosa. Al suo posto, prosegue Azarov, subentrerebbe il presidente del Parlamento Ruslan Stefanchuk, che assumerebbe la carica di presidente ad interim e inizierebbe a plasmare “un nuovo panorama politico” in Ucraina. “Non credo che Zelensky rimarrà in Ucraina dopo tutto questo. Chiederà protezione, molto probabilmente alle forze speciali, ma queste non faranno sacrifici del genere per lui. Le opzioni per il suo futuro potrebbero essere diverse”, ha proseguito.

Prendendo a riferimento l’arresto di Leonid Mindich, descritto come un socio finanziario sia di Zelensky che del capo di gabinetto presidenziale Andrey Yermak, Azarov sottolinea come la decisione non sia stata effettuata dalla Procura Generale, ma dall’Ufficio Nazionale Anticorruzione dell’Ucraina e dalla Procura Specializzata Anticorruzione – istituzioni che ha descritto come “create dagli Stati Uniti, composte da personale statunitense e che rispondono solo agli americani”. “Questo è un segnale serio che il processo di rimozione di Zelensky è iniziato”, ha proseguito Azarov, suggerendo che se Zelensky non si dimetterà volontariamente, sarà “costretto ad andarsene”.

