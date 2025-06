Il dramma del Darfur: una tragedia umanitaria dimenticata

Eugenio Cardi

La crisi del Darfur rappresenta la più grande emergenza umanitaria al mondo, con 14 milioni di sfollati interni. Nonostante l’entità della tragedia, rimane tra le crisi meno attenzionate del Pianeta.

Il dramma del Darfur

Nel silenzio assordante dei media globali si consuma una delle più devastanti crisi umanitarie del nostro tempo. Il Darfur, regione occidentale del Sudan, è teatro di atrocità sistematiche che hanno spinto gli Stati Uniti a pronunciare una parola che riecheggia i più bui capitoli della storia: genocidio.

Il 7 gennaio 2025, il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha formalmente dichiarato che le Forze di Supporto Rapido (RSF) e le milizie alleate stanno perpetrando un genocidio nel Darfur. Questa determinazione, attesa da tempo dalle organizzazioni umanitarie, rappresenta il secondo riconoscimento ufficiale di genocidio in Sudan nell’arco di due decenni.

La decisione è accompagnata da sanzioni mirate contro il comandante delle RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, noto come “Hemedti”, insieme a sette società collegate alle forze paramilitari con sede negli Emirati Arabi Uniti. Il leader delle RSF e la sua famiglia sono ora interdetti dall’ingresso negli Stati Uniti.

Il conflitto attuale affonda le radici nel fallimento delle precedenti iniziative di pace. Nell’aprile 2023, le tensioni esplose tra l’esercito regolare sudanese e le RSF hanno trascinato il Paese in una guerra civile devastante. Le RSF, eredi dirette delle temute milizie Janjaweed responsabili del genocidio del Darfur nei primi anni 2000, hanno ripreso la loro campagna di terrore contro le popolazioni non arabe.

La popolazione Masalit, insieme ai gruppi etnici Fur e Zaghawa, si trova nuovamente nel mirino di una violenza sistematica che sembra ripetere i crimini di vent’anni fa. La città di El Geneina, capitale del Darfur occidentale, è diventata simbolo di questa rinnovata brutalità, con quartieri interi abitati prevalentemente da Masalit ridotti in cenere.

I numeri della tragedia sudanese sono sconvolgenti. Le Nazioni Unite stimano che il conflitto abbia ucciso oltre 20.000 persone, ma esperti indipendenti ritengono questa cifra ampiamente sottostimata. Più di 10,9 milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case, di cui oltre 2,2 milioni sono diventate rifugiate nei paesi limitrofi.

Human Rights Watch ha documentato l’uccisione di almeno 10.000-15.000 persone nella sola El Geneina, dove le RSF hanno condotto una campagna di “pulizia etnica” che ha lasciato centinaia di migliaia di civili come rifugiati. La violenza include massacri di massa, torture sistematiche, stupri di gruppo e la distruzione deliberata di interi villaggi.

Oltre alla violenza diretta, le popolazioni del Darfur affrontano una carestia dichiarata che si sta rapidamente espandendo. Circa 638.000 sudanesi vivono la peggiore carestia nella storia recente del Paese, mentre oltre 30 milioni di persone necessitano di assistenza umanitaria urgente.

L’assedio di El Fasher, ultima capitale di provincia nel Darfur ancora sotto controllo dell’esercito regionale, ha intrappolato circa 500.000 civili sfollati nei campi di Zamzam e Abu Shouk. Questi campi, bombardati e assediati dalle RSF, sono diventati teatri di ulteriori atrocità, con le milizie che usano i civili come scudi umani.

Leader tradizionali come Saad Abdelrhaman Bahareldin, sultano dei Masalit, hanno lanciato appelli disperati alla comunità internazionale. “Il mio popolo sta vivendo una situazione tragica”, ha dichiarato durante una visita a Roma su invito della Comunità di Sant’Egidio. “Molti sono stati espulsi dalla loro terra e vittime di atroci violenze per sradicarli dal Darfur”.

Medici Senza Frontiere, una delle poche organizzazioni rimaste operative nella regione, continua a denunciare gli stupri etnici sistematici che colpiscono in particolare le donne Masalit. La strategia delle RSF sembra chiara: sostituire le popolazioni africane autoctone con gruppi di origine araba provenienti dalla cosiddetta “Baggara Belt”, una fascia territoriale che si estende dal Sudan al Camerun.

Nonostante l’entità della catastrofe, il Sudan resta largamente assente dai titoli dei giornali internazionali con conseguenze fortemente drammatiche come la forte diminuzione dei finanziamenti umanitari: i tagli agli aiuti USAID decisi dall’amministrazione Trump e il calo generale delle donazioni internazionali stanno aggravando ulteriormente il quadro.

La tragedia attuale riecheggia dolorosamente il genocidio del Darfur del 2003-2005, quando le stesse milizie Janjaweed, predecessori delle attuali RSF, uccisero circa 300.000 persone e ne sfollarono 2,7 milioni. Allora come oggi, la comunità internazionale ha reagito con determinazioni e condanne, ma l’impunità ha prevalso.

Il presidente Omar al-Bashir, incriminato per genocidio dalla Corte Penale Internazionale nel 2010, non è mai stato consegnato alla giustizia. Solo un presunto leader Janjaweed, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, è attualmente sotto processo all’Aia, vent’anni dopo i crimini contestati.

La determinazione americana di genocidio rappresenta un passo simbolico importante, ma la sua efficacia dipenderà dalle azioni concrete che seguiranno. La Corte Penale Internazionale sta conducendo indagini approfondite, e si attendono nuovi mandati di arresto per i responsabili delle atrocità attuali. Tuttavia, la giurisdizione della CPI rimane limitata al solo Darfur, escludendo altre regioni del Sudan dove si perpetrano crimini simili. Esperti legali chiedono un’estensione della competenza territoriale per affrontare la dimensione nazionale della crisi.

Mentre il mondo distoglie lo sguardo, le popolazioni del Darfur continuano a morire nell’indifferenza. Gli appelli dei leader Masalit per un intervento internazionale si perdono nel silenzio di una comunità globale distratta da altre priorità.

La speranza riposta in Papa Leone XIV perché continui la tradizione di Papa Francesco nel dare voce agli oppressi rappresenta una delle poche luci in un panorama di desolazione. Ma serve molto di più: un impegno concreto per fermare le armi, garantire l’accesso umanitario e portare finalmente i responsabili davanti alla giustizia.

Il tempo stringe per il Darfur. Ogni giorno di ritardo costa vite umane innocenti e alimenta l’impunità che ha reso possibile il ripetersi di questa tragedia. La determinazione di genocidio non può rimanere una dichiarazione vuota: deve trasformarsi nel catalizzatore per un’azione decisiva che ponga fine a questa spirale di morte e sofferenza

