Teheran risponde con logica militare, mentre Tel Aviv alza il livello dello scontro

Nelle ultime ore il conflitto tra Israele e Iran ha raggiunto un nuovo livello di pericolosità. Israele ha colpito diversi bersagli sul territorio iraniano, inclusi impianti nucleari strategici e – secondo fonti locali – anche infrastrutture civili e personale scientifico. Non è la prima volta che Tel Aviv adotta una strategia che include eliminazioni mirate di scienziati e raid su zone non strettamente militari, come già accaduto in passato con l’uccisione di Mohsen Fakhrizadeh nel 2020.

Dall’altra parte, l’Iran – seppur colpito duramente – ha finora mantenuto una risposta più misurata. I contrattacchi partiti da Teheran si sono concentrati esclusivamente su basi militari israeliane nel Negev e su centri di comando dell’intelligence, senza colpire aree civili. Una scelta che molti analisti internazionali leggono come una volontà di evitare l’escalation totale e di apparire più razionale agli occhi della comunità globale.

Nel quadro attuale, il contrasto tra le strategie delle due potenze è evidente: un Israele deciso ad annientare ogni minaccia, anche a costo di colpire civili, e un Iran che, pur colpito, cerca finora di mantenere una linea più “militare” e meno indiscriminata.