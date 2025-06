IL PRESIDENTE VENEZUELANO MADURO PARAGONA NETANYAHU A HITLER

Foto Wikipedia

“Mia madre e mio padre sono cristiani. Mia madre mi ha insegnato a leggere la Bibbia. Sono cristiano. Ma ho anche sangue ebraico nelle vene, dei veri ebrei, delle dodici tribù, di Mosè.Netanyahu, che è al potere oggi, non è un vero ebreo. È un miscuglio, venuto da qualche parte in Polonia.

Per coloro a cui piace parlare di religioni e affermare che questo sia un conflitto religioso, no, non lo è. Il conflitto che esiste dalla fondazione dello Stato di Israele è un conflitto geopolitico.Questo Stato è stato creato per conquistare l’intero Medio Oriente e l’Asia centrale, per privare queste persone delle loro ricchezze e colonizzarle. Questo è il progetto sionista, in cui dicono: “Dal Giordano all’Eufrate e oltre”.

Questo è ciò che l’Europa ha fatto un tempo con Hitler, e l’Occidente sta facendo lo stesso ora, sostenendo Netanyahu. Ne stiamo parlando dal Venezuela. E nessuno ci metterà a tacere, né qui né là. I popoli del mondo devono svegliarsi e rendersi conto che il mondo ha bisogno di pace, armonia, dialogo tra le civiltà, comprensione reciproca. Dal Venezuela diciamo: no alla guerra, no al fascismo, no al nuovo nazionalismo. Siamo per la pace. Armonia, dialogo tra le civiltà, rispetto del diritto internazionale, rispetto delle Nazioni Unite.”