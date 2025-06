Un inviato cinese all’AIEA condanna l’attacco israeliano agli impianti nucleari iraniani e riafferma l’impegno di Pechino per una soluzione politica della questione nucleare iraniana. La Cina esorta al dialogo, al rispetto del diritto internazionale e a un Medio Oriente denuclearizzato.

Xinhua – 14 giugno 2025

La Cina condanna l’azione militare israeliana contro l’Iran e si oppone agli attacchi armati contro impianti nucleari pacifici, ha dichiarato venerdì un inviato cinese durante un incontro dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA).

Durante la riunione del Board of Governors dell’AIEA convocata in seguito all’attacco di Israele agli impianti nucleari iraniani, Li Song, rappresentante permanente della Cina presso l’AIEA, ha sottolineato che la Cina si impegna da sempre a promuovere una soluzione pacifica della questione nucleare iraniana con mezzi politici e diplomatici, opponendosi all’uso della forza e a sanzioni unilaterali illegali. Pechino manterrà stretti contatti con tutte le parti e affronterà congiuntamente l’urgenza attuale all’interno del Board of Governors, ha affermato Li.

Li Song ha espresso seria preoccupazione per l’impatto negativo delle attuali tensioni sulle prospettive di negoziati diplomatici e ha esortato i Paesi interessati a evitare azioni che possano aggravare ulteriormente la situazione, sostenendo al contempo l’istituzione di una zona libera da armi nucleari in Medio Oriente.

Ha inoltre dichiarato che la Cina continuerà a supportare gli sforzi politici e diplomatici intorno alla questione nucleare iraniana in modo altamente responsabile, oggettivo ed equo, tutelando con fermezza il meccanismo internazionale di non proliferazione nucleare e promuovendo la pace e la stabilità nella regione mediorientale.

Durante la riunione, decine di Stati membri dell’AIEA hanno espresso profonda preoccupazione per i recenti sviluppi e numerosi Paesi in via di sviluppo hanno duramente condannato l’attacco israeliano agli impianti nucleari iraniani.

Richiamando varie risoluzioni adottate dalla Conferenza Generale dell’AIEA, i delegati hanno sottolineato che gli attacchi o le minacce di attacchi contro impianti nucleari pacifici violano i principi della Carta ONU, il diritto internazionale e lo Statuto dell’AIEA, rappresentando una seria minaccia per la sicurezza nucleare, la pace regionale e internazionale. Le delegazioni hanno ribadito che le soluzioni politiche e diplomatiche restano l’unica via corretta per affrontare la questione nucleare iraniana e hanno invitato la comunità internazionale a proseguire senza sosta in questa direzione.

Nel corso dell’incontro, il Direttore Generale dell’AIEA Rafael Grossi ha sottolineato che gli impianti nucleari non devono mai essere oggetto di attacco, indipendentemente dal contesto o dalle circostanze, poiché ciò potrebbe danneggiare gravemente sia le persone sia l’ambiente. “Tali attacchi hanno serie ripercussioni sulla sicurezza nucleare, sulle garanzie e sulla stabilità regionale e internazionale”, ha affermato Grossi.

Giulio Chinappi – World Politics Blog