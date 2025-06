CINQUE MILIONI DI STATUNITENSI NELLE STRADE CONTRO LE POLITICHE ANTIPOPOLARI E RAZZISTE DI TRUMP

Foto screenshot

“In 5 mesi, Trump e i suoi alleati hanno represso la libertà di parola, silenziato e detenuto il dissenso, ignorando le sentenze contrarie della magistratura; hanno premiato i milionari e attaccato i lavoratori e le protezioni dell’ambiente”. Con queste parole, sabato 14 giugno, sono state indette in città grandi e piccole degli Stati Uniti, 2.100 manifestazioni dell’iniziativa NO KINGS (Nessun re). Complessivamente sono stati 5 milioni i partecipanti a cortei e raduni lungo le strade del Paese. Agli obiettivi iniziali, la democrazia e la difesa delle tutele sanitarie, del lavoro e dell’ambiente, s’è aggiunta negli ultimi giorni la ripulsa dei rastrellamenti degli immigrati a Los Angeles, che ricordano quelli tragici dei regimi dittatoriali europei e sudamericani del secolo scorso.

80.000 persone hanno partecipato alla manifestazione di Philadelphia (la culla della Costituzione statunitense, violata oggi su vari argomenti da Trump), 75.000 a New York, 70.000 a Seattle e così via. Un sacco di gente diversificata, unita nel dire “Adesso basta!” alle iniziative autoritarie e antipopolari di Trump e anche contro la parata / festa di compleanno autoritaria di Trump, pagata dai contribuenti.

Il 14 giugno il presidente ha infatti indetto a Washington una sfilata militare delle truppe che indossavano le divise che hanno spesso portato guerre in tutto il mondo. Si festeggiava il 250enario dell’esercito, e anche il 79esimo compleanno di Trump. La parata è servita anche a dare lavoro e appalti a molti suoi sodali, come ben illustra un articolo della rivista Mother Jones, ed ha avuto una partecipazione molto inferiore ai 200.000 “voluti” da Trump.

Le riprese in diretta di carri sferraglianti, soldati in marcia, vip ossificati sul parco, la facevano apparire un’esibizione dittatoriale. I 45 milioni di dollari che è costata, un’offesa alla povera gente degli Stati Uniti, a cui, con l’imminente voto della Finanziaria, sarà cassata la scarna copertura sanitaria di Medicaid e i buoni pasto. E anche un insulto per i 19 milioni di veterani statunitensi (spesso poveri, ritornati con problemi fisici e psichici dalle guerre distribuite per anni nel mondo dalla loro Nazione) a cui il prode Trump sta tagliando il personale (sono previsti 80.000 licenziamenti), e di conseguenza le possibilità di supporto, del Dipartimento federale che si occupa di loro.

Un’esibizione bellica tenuta anche contro una capitale, Washington, abitata in maggioranza di neri e assai sindacalizzata, dove il DOGE di Musk aveva attuato massicci licenziamenti di dipendenti pubblici. Una città che le truppe di MAGA avevano reso teatro dell’attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021 (quando Trump la Guardia Nazionale non aveva voluto utilizzarla).

Non sazio dall’aver schierato i carri armati a Washington, Trump, ha anche contemporaneamente mandato truppe e mezzi blindati a Los Angeles. Per la prima volta dagli anni ’60 la Guardia Nazionale (i riservisti) è stata impiegata senza la richiesta di un Governatore di uno Stato. Allora fu inviata per proteggere i manifestanti per i diritti civili dalle autorità razziste di alcuni Stati del Sud degli USA.

2100 componenti della Guardia Nazionale (i riservisti) e 700 marines aiutano le truppe dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement, che si occupa di immigrazione) a setacciare migranti nei luoghi di lavoro e nei supermercati. I militi ICE hanno il viso coperto da una maschera e nessun numero sulle divise, per cui il loro operato, anche quando e spesso, travalica i diritti dell’arrestato o del percosso ha difficoltà ad essere chiamato a rispondere delle proprie azioni. Inoltre parecchi agenti risultano essere presenti in borghese: favorendo ulteriormente l’impunità delle violenze con la potenziale creazione di corpi paralleli che vanno ancor oltre la nomea spesso esecrabile dei vari corpi di polizia cittadini, statali e federali e potrebbero essere coinvolti in attività di provocazione.

In questi giorni l’intenzione del presidente degli USA è di seminare caos e paura in una città e in uno Stato in cui gli immigrati senza documenti sono moltissimi: il Migration Policy Institute stima che nella sola contea di Los Angeles vivano circa 950.000 persone senza documenti regolari, pari a circa un decimo della popolazione totale. Essi lavorano soprattutto nei settori di edilizia, ospitalità, sanità, agricoltura e logistica. Rappresentano il 60% dei lavoratori nei servizi di pulizia e giardinaggio, il 50% negli hotel e nei trasporti, e il 40% nell’assistenza domiciliare e negli asili nido.

I raid in corso dell’ICE, indetti quando le violenze erano sporadiche e non rappresentavano certo un’insurrezione contro il governo (con questa motivazione un giudice di San Francisco aveva bloccato lo schieramento della Guardia Nazionale, sùbito smentito dall’appello ched ha sospeso il suo pronunciamento), sono dunque un attacco diretto al mondo del lavoro: invece di identificare le industrie sfruttatrici di manodopera a bassi salari, colpiscono operai che sono anche spesso minacciati dal padronato di denunciarli all’ICE se cercano di difendere i propri diritti.

Venendo a mancare la loro presenza, per gli arresti indiscriminati e le successive deportazioni, l’economia di Los Angeles e della California potrebbe subire grandi arretramenti. Non a caso Trump, il 14 giugno, ha deciso di escludere dai rastrellamenti le grandi imprese agricole e alberghiere, evidentemente non per ragioni umanitarie ma a seguito delle loro richieste a difesa dei profitti. Aprendo con ciò una nuova vicenda di “tira e molla”; quella che sta caratterizzando le sue politiche sui dazi, soggette a continui ripensamenti sulla base delle richieste di singoli settori del padronato.

La questione dei migranti è il terreno privilegiato di Trump per affermare il suo potere assoluto che non tollera limiti e controlli di legge e, per dimostrarlo ai suoi entusiasti elettori, attizza scontri urbani che gli sono utili anche per esautorare nei fatti delle istituzioni elettive locali, come nello specifico il governatore della California e la Sindaca di Los Angeles

I raid sono stati compiuti dopo i richiami di Trump ai responsabili ICE per essere lontanissimi dai risultati promessi dal presidente ai suoi elettori. Sono iniziati a Los Angeles venerdì 6 giugno in un grande negozio di casalinghi e in una impresa di abbigliamento e poi si sono diffusi nelle strade, nei ristoranti, nei mercati,. Non quindi alla ricerca di eventuali reati ma per creare paura e anche conflitti da poter utilizzare per sviare l’attenzione degli statunitensi dal problema di arrivare a fine mese con retribuzioni non all’altezza del costo della vita e in previsione del prossimo varo di quello che Trump ha voluto battezzare Big Beautiful Bill, che prevede tagli alla spesa sociale, ulteriori sgravi fiscali per i ricchi e aumento delle risorse per esercito e polizia.

Moltissimi dei fermati a Los Angeles sono latinoamericani; come lo è David Huerta, presidente del Sindacato dei servizi SEIU che, interpostosi alle violenze di un rastrellamento, è stato più volte colpito e ferito dai militi dell’ICE , trasportato in ospedale, rimasto inavvicinabile per alcuni giorni, rilasciato poi su cauzione e accusato del reato di “cospirazione onde impedire un atto ufficiale”.

Tanti altri, meno noti di lui, hanno subito trattamenti simili o peggiori. Venerdì 6, le proteste montanti della popolazione di fronte a un edificio federale, soprattutto di giovani ispanici, sono state accolte da proiettili di gomma, granate detonanti e gas lacrimogeni. Il dispiegamento della Guardia Nazionale ha mobilitato migliaia di manifestanti appartenenti a sindacati, gruppi per i diritti degli immigrati, studenti e molti residenti locali. Compresa una piccola minoranza, che con qualche spaccata di negozi e incendi di auto sembrava intenzionata a dare a Trump motivi per la sua azione.

Ma la protesta di massa ha rimesso al centro il problema di difendere gli immigrati rapiti dall’ICE: lunedì 9 una grande manifestazione in un parco del centro, organizzata da SEIU e la sera di martedì una veglia guidata da religiosi (cattolici, protestanti, ebrei, musulmani, sikh) è tornata in corteo alla base dell’ICE, dove la folla, a cui si erano aggiunti ragazzi più radicali, ha risposto alla polizia (che usava anche spray con peperoncino) con un sit-in pacifico di preghiere e di slogan.

Il vice capo dello staff della Casa Bianca, Stephen Miller, ha definito gli eventi di Los Angeles come “una lotta per salvare la civiltà”. Il governatore del Texas, DeSantis, ha invitato gli automobilisti bloccati da manifestazioni NO KINGS a premere l’acceleratore (ciò che fece un suprematista bianco a Challottesville (Virginia) nel 2017 uccidendo un’attivista antifascista che partecipava ad una manifestazione contraria al raduno di varie associazioni di estrema destra).

Il non facile compito dei progressisti statunitensi è quello contrapporsi all’autoritarismo, dietro cui sono malcelate politiche antipopolari e razziste, cementando l’ampio fronte che è sceso in piazza il 14 giugno, ma anche nelle precedenti iniziative similari. Un movimento forte e non violento in una fase della storia statunitense in cui la violenza fisica e verbale viene dall’alto e trova terreno fertile in ampi settori della popolazione ostili a tutto ciò che metta in discussione la centralità dell’uomo medio WASP (bianco anglosassone protestante), come la persona che ha attentato a 2 deputati del Partito Democratico nel Minnesota, con probabili motivazioni anti-aborto.

Un movimento antigovernativo che oggi è in formazione, con la tradizione localizzazione tipica degli USA, ma che dispone, non certo delle immense risorse dei miliardari che sostengono Trump ma ha le virtù della diffusione, dell’intelligenza e della fantasia. Lo evidenziano, durante le dirette delle manifestazioni NO KINGS osservabili on line, le centinaia di cartelli autoprodotti che irridevano e rivoltavano le assurde affermazioni del presidente. Come i cartelli che dicevano “L’invasione è stata QUI il 6 gennaio (l’assalto al Campidoglio del 2021), NON a Los Angeles (degli immigrati) e “Ho 99 problemi e Trump è tutti loro”. Oppure un disegno con un milite mascherato dell’ICE che arresta Gesù.

Un movimento che si contrapponga all’evidente progressiva trasformazione degli Stati Uniti, nati negando il diritto del re di governare senza il consenso dei governati, in uno “Stato canaglia”, per usare un termine con cui in tutti questi anni i governi degli Stati Uniti hanno definito tutte le Nazioni contrarie alle loro politiche di omogeneizzazione mondiale.

