La paura dell’Iran è un panico orchestrato da decenni

La minaccia iraniana è da tempo un consenso unanime in Israele, per questo la guerra lanciata da Benjamin Netanyahu – contro un paese nel quale la più importante ribellione alla Repubblica islamica è sempre stata quella delle donne – non ha incontrato finora alcuna opposizione. Poche persone mettono in discussione quel consenso. Mediapart ha incontrato Haggai Ram, storico israeliano, apertamente antisionista, autore del libro Iranofobia: la logica di un’ossessione israeliana. “Attaccare l’Iran è un modo per distogliere l’attenzione dalla prospettiva dell’autodeterminazione palestinese…”

Benjamin Netanyahu e lo stato maggiore dell’esercito israeliano hanno detto che la guerra contro l’Iran mira a eliminare una minaccia esistenziale per lo Stato di Israele. Lei crede che questa minaccia esistenziale non esista. Perché?

Esatto. Vorrei innanzitutto chiarire che non sono un difensore del regime iraniano. Considero l’Iran malvagio sotto molti aspetti, principalmente nei confronti della sua stessa popolazione. Non dobbiamo mai dimenticare questo: il regime iraniano rappresenta un pericolo minore per gli altri paesi, in particolare per Israele, che per la sua stessa popolazione.

Un Iran nucleare, in possesso di armi nucleari, non costituirebbe una minaccia estrema?

L’idea che una volta acquisita la capacità nucleare, l’Iran la userà contro Israele è falsa. Innanzitutto, contraddice ciò che il regime iraniano ha ripetutamente affermato, ovvero che tale capacità fosse destinata esclusivamente a scopi civili. Tuttavia, nessuno ci crede perché è stata condotta una campagna ampiamente pubblicizzata e ben orchestrata per screditare le affermazioni del regime iraniano. Inoltre, molti paesi in tutto il mondo possiedono armi nucleari, alcune delle quali, a causa della loro instabilità, rappresentano un rischio molto maggiore dell’Iran. Ricordiamo inoltre che l’Iran è firmatario del Trattato di non proliferazione nucleare, cosa che non vale per Israele. E sappiamo tutti che Israele possiede un arsenale nucleare molto vasto. Quindi penso che gli iraniani non vengano giudicati equamente dal mondo. Abbiamo visto l’Iran usare agenti per procura, Hezbollah, per esempio. Tutti gli stati usano agenti per procura. Israele lo fa da molti anni. Quando l’Iraq era suo nemico, aveva i curdi. Quando l’Iran è diventato un problema, si è rivolto agli Stati del Golfo. Anche gli Stati Uniti durante la Guerra Fredda e la guerra del Vietnam avevano i loro agenti per procura. Per quanto riguarda l’Occidente, questo non rappresenta un problema. D’altra parte, quando altri, di solito popolazioni non bianche e indigene, hanno i loro agenti per difendere i propri interessi, diventa un crimine. Attaccare l’Iran è un modo per distogliere l’attenzione dalla prospettiva dell’autodeterminazione palestinese. Perché, se non per eliminare una minaccia esistenziale, Israele ha lanciato questa guerra contro l’Iran? Questa era un’opportunità per Benjamin Netanyahu. Per lui, minacciare l’Iran è una carriera. Voglio dire che negli ultimi vent’anni è stato il suo obiettivo principale. Tuttavia, non credo che, in fondo, consideri l’Iran una minaccia tale da meritare di essere attaccato. Il suo obiettivo principale, il suo desiderio principale, è smantellare ogni possibilità di uno stato palestinese. Attaccare l’Iran è per lui un modo per distogliere l’attenzione dalla prospettiva dell’autodeterminazione palestinese. L’obiettivo è “finire il lavoro”, come si dice in Israele, ovvero effettuare la pulizia etnica di Gaza e continuare l’espropriazione e l’oppressione dei palestinesi in Cisgiordania. Benyamin Netanyahu ha un’altra ragione: negli ultimi anni ha sfruttato la minaccia iraniana per consolidare il suo potere, proprio perché è sotto processo per accuse molto gravi di corruzione e altre questioni. Credo che la sua preoccupazione principale oggi sia semplicemente rimanere al potere. E uno stato di guerra permanente è il primo capitolo di un manuale intitolato Manuale del dittatore: un manuale pratico per l’aspirante tiranno (Gull Pond Books, 2012).

Ma la minaccia di attaccare l’Iran non è mai stata un’esclusiva di Benjamin Netanyahu. In Israele esiste un consenso unanime sul pericolo rappresentato dal regime di Teheran. Netanyahu sta sfruttando il fatto che tutti in Israele, tra i partiti politici sionisti, dai sionisti di sinistra a quelli di destra, sono convinti che la minaccia iraniana sia concreta e immediata e che sia necessario agire contro l’Iran. Su questo punto, non ci sono voci discordanti in Israele. Tutti parlano con una sola voce: l’Iran non deve avere capacità nucleari e che, se dovesse accadere il peggio, Israele dovrebbe occuparsene perché nessun altro lo farebbe. L’Iran non ha mai affermato di voler distruggere Israele. Ciò che l’Iran ha ripetutamente affermato è che il regime sionista che occupa la Palestina un giorno scomparirà, proprio come è scomparso il regime di apartheid in Sudafrica.

Tuttavia, questo non è un caso isolato. I rappresentanti israeliani hanno costantemente avvertito che il regime iraniano deve essere rovesciato. Esiste quindi una sorta di equilibrio di terrore tra i due stati. Ecco perché Benjamin Netanyahu godrà ora, credo, di un sostegno senza precedenti da parte dell’opinione pubblica israeliana. Questo attacco potrebbe rivelarsi catastrofico per Israele, ma nell’immediato futuro il sostegno della popolazione israeliana a questa guerra è molto importante. Perché questo panico morale è stato sfruttato per almeno trent’anni.

Perché lo chiamate “panico morale”? È un panico creato ad arte.



C’è del vero in questo, ma solo un po’. Ecco cos’è il panico morale. Questo non cambia il fatto che sia davvero un panico. È irrazionale e ha molte radici, una delle quali, ovviamente, è l’Olocausto. Come se l’Iran fosse una nuova manifestazione del regime nazista. Ricordo chiaramente Benjamin Netanyahu che, circa dieci o quindici anni fa, diceva che la Repubblica Islamica dell’Iran era la Germania nazista del 1939.

Quindi anche lui sta sfruttando le emozioni, forse comprensibili ma irrazionali, suscitate dall’Olocausto. È a causa di questo panico morale che ha intitolato il suo libro Iranofobia: la logica di un’ossessione israeliana?

Assolutamente. Una fobia è qualcosa di irrazionale. Quella che ho chiamato “Iranofobia” è una sorta di proiezione sull’Iran di ciò che preoccupa Israele di se stesso. Almeno dal 1977, alcuni sionisti, principalmente progressisti e di sinistra, temono che Israele assomigli sempre di più all’Iran. Ci sono i partiti religiosi, ultrareligiosi, e i loro sostenitori vestiti di nero e con lunghe barbe, che parlano più di teologia che di politica. Ci sono i loro sostenitori orientali, che sono anche sostenitori del Likud. Ci sono i rabbini che vengono chiamati ayatollah israeliani. Ci sono i leader populisti e carismatici, come Menachem Begin [Primo Ministro tra il 1977 e il 1983 – ndr]. Questo è Orientalismo, perché l’Orientalismo stesso, quando si sviluppò nel XVIII e XIX secolo, considerava l’Impero Ottomano una monarchia esotica, sessualmente sfrenata e corrotta, dove si verificavano abusi sessuali di ogni tipo, e un regime autocratico. Era anche un modo per proiettare sull’Oriente ciò che gli europei stessi condannavano in Europa. Quando parlavo di fobia, intendevo esattamente questo tipo di proiezione. Nel 1992, lo slogan elettorale del partito di sinistra Meretz era “Questo non è l’Iran”. Il che significa, ovviamente, che c’è qualcosa di iraniano che deve essere negato, non è vero? È anche perché Israele aveva ottimi rapporti con il regime dello Scià, rovesciato nel 1979? Lo Scià dell’Iran e Israele erano entrambi impegnati in un progetto simile. Entrambi si consideravano società occidentali impiantate in Oriente, un’Europa del Medio Oriente. Poi arrivò la Rivoluzione Islamica del 1979, che dimostrò che si trattava di una pura fantasia priva di radici profonde. Quindi penso che molti israeliani, vedendo ciò che stava accadendo in Iran, temessero che questo fosse il futuro dello Stato di Israele, da qui la loro crescente tendenza a esprimere preoccupazioni sull’Iran. Ma il loro timore era che la rivoluzione iraniana sarebbe stata il futuro dello Stato sionista. Questo accadeva trent’anni fa. Precisamente, la società israeliana oggi è più religiosa che mai, e i partiti ultraortodossi sefarditi e i gruppi politici nazionalisti religiosi sono la spina dorsale della coalizione di governo.

Israele e Iran sono allineati in questa dimensione politico-religiosa?

Assolutamente sì. Ma è così da molti anni. Oggi questa convergenza è radicale e spettacolare. Ma non è qualcosa che è accaduto dall’oggi al domani. È un processo iniziato, credo, nel 1967, o anche prima. Il contenuto messianico del progetto sionista è diventato sempre più importante. Lo stesso David Ben-Gurion era un grande messianico. Forse l’ha espresso in termini più laici, ma il suo messaggio era molto messianico. Siamo di fronte a un fenomeno molto particolare. In effetti, ciò che di solito spinge gli stati a scontrarsi sono le loro presunte differenze. Ma questo è un caso eccezionale in cui le radici profonde della crisi e dell’animosità risiedono nelle somiglianze, non nelle differenze. È un caso speciale che non esiste da nessun’altra parte.

Come vede il futuro?

Sono molto pessimista sulle prospettive di un Israele prospero. Ma sa, non c’è bisogno di essere marxisti per comprendere la dialettica della storia. Da antisionista, penso che questo potrebbe forse aprire la strada, in modi che al momento non possiamo comprendere appieno, a una soluzione più praticabile al conflitto israelo-palestinese. Forse verso una soluzione a un solo stato. Perché questo non può durare per sempre. Vivere in una situazione di crisi per un periodo così lungo non è un’opzione praticabile per nessuna società.

Pubblicato su Mediapart il 15 giugno (con il titolo Israël : «La peur de l’Iran est une panique morale orchestrée depuis des décennies»). Traduzione di Salvatore Palidda, collaboratore di Mediapart.

https://comune-info.net/la-paura-delliran-e-un-panico-morale-orchestrato-da-decenni