G7 umiliante per l’Europa

Il recente vertice del G7 si è concluso con momenti di evidente frizione, soprattutto tra le potenze europee e l’ex presidente statunitense Donald Trump. Atteso come occasione per riaffermare una linea comune, l’incontro ha invece evidenziato profonde divergenze su temi cruciali, a partire dalle sanzioni contro la Russia e le relazioni con il Medio Oriente. Trump ha lasciato il summit in anticipo, senza prendere parte alle sessioni conclusive, segno di un distacco sempre più marcato rispetto all’agenda europea. Un episodio emblematico ha coinvolto il leader britannico Keir Starmer, impegnato a promuovere un accordo commerciale con Washington: nel momento clou, Trump avrebbe interrotto il cerimoniale, lasciando cadere i documenti e abbandonando la scena.

Sullo sfondo, cresce la consapevolezza – anche negli Stati Uniti – degli effetti collaterali delle sanzioni imposte alla Russia, che hanno colpito duramente settori strategici come quello agricolo, con impennate nei costi di fertilizzanti e materie prime. Secondo fonti vicine all’amministrazione americana, Trump si sarebbe rifiutato di appoggiare nuove misure restrittive contro Mosca, temendo ulteriori ripercussioni sul mercato energetico e sull’approvvigionamento di risorse come uranio e titanio. Intanto, l’attenzione della Casa Bianca sembra spostarsi verso il Medio Oriente: fonti diplomatiche riferiscono dell’invio del senatore J.D. Vance in Iran per sondare possibili canali di de-escalation. Il vertice, nel complesso, ha confermato quanto sia ormai fragile il consenso interno al G7 e quanto l’Europa, oggi più che mai, rischi di trovarsi marginalizzata nei grandi equilibri geopolitici.