Vietnam: il Primo Ministro Phạm Minh Chính conclude la sua visita in Europa

Il Primo Ministro Phạm Minh Chính ha concluso sabato un viaggio di lavoro di dieci giorni in Europa, durante il quale ha partecipato alla Terza Conferenza ONU sugli Oceani e ha compiuto visite ufficiali in Francia, Estonia e Svezia.

VNS – 14 giugno 2025

Il Primo Ministro Phạm Minh Chính, sua moglie e l’alta delegazione vietnamita sono rientrati a Hà Nội la mattina del 14 giugno, concludendo il tour europeo. All’UNOC 3, ha pronunciato un discorso a nome delle nazioni ASEAN e ha co-presieduto il vertice “Deltas of the World” a Nizza insieme al Presidente dell’Iraq, intervenendo inoltre come ospite d’onore al Blue Economy and Finance Forum di Monaco.

Nel corso del viaggio, il premier ha sostenuto oltre 80 impegni ufficiali, incontrando più di venti capi di Stato e di Governo, tra cui il Vicepresidente cinese, il Re di Giordania, i Presidenti di Perù, Palau e Costa Rica, nonché i Premier di Grecia, Spagna, Portogallo, Tuvalu e Isole Salomone, oltre ai vertici delle Nazioni Unite, del Consiglio Europeo, della Commissione Europea e dell’UNESCO.

In Francia, le parti hanno concordato misure concrete per promuovere l’attuazione del Partenariato Strategico Globale Vietnam–Francia, sulla base degli esiti della visita del Segretario Generale Tô Lâm in ottobre 2024 e della visita di Stato in Vietnam del Presidente Macron nel maggio 2025.

In Estonia e in Svezia, il Primo Ministro Chính e i leader ospiti hanno deciso di elevare le relazioni a una nuova fase, con particolare attenzione alla cooperazione in scienza, tecnologia, innovazione e trasformazione digitale. Vietnam e Svezia hanno inoltre convenuto di istituire un partenariato settoriale strategico in questi ambiti.

Riconoscendo la cooperazione economica come pilastro dei rapporti bilaterali, Chính ha partecipato e presieduto forum d’affari in tutti e tre i Paesi e ha incontrato importanti imprese per promuovere investimenti e collaborazioni. Ha inoltre tenuto conferenze politiche nelle università locali e visitato istituzioni socio‑economiche e culturali per approfondire le rispettive esperienze di sviluppo.

Nel corso del viaggio, il Primo Ministro ha incontrato anche la comunità vietnamita all’estero — intellettuali, imprenditori e le loro famiglie — ascoltandone le aspettative, fornendo indicazioni e rafforzando il legame tra gli oltre confini vietnamiti e la madrepatria, stimolando fiducia e determinazione a contribuire allo sviluppo nazionale.

Il tour europeo ha prodotto risultati significativi e concreti, confermando l’interesse, il sostegno e la stretta cooperazione dei Paesi visitati con il Vietnam su temi regionali e globali, e ha consolidato i rapporti bilaterali, promuovendo pace, cooperazione e sviluppo a livello regionale e mondiale.

Giulio Chinappi – World Politics Blog