Il triste declino dell’informazione italiana

Foto screenshot

Nel panorama dell’informazione italiana, alcuni episodi sembrano scomparire nel nulla. Tra questi, il bombardamento che ha colpito l’emittente televisiva iraniana IRIB non ha ricevuto alcuna menzione da parte di molte testate mainstream, comprese quelle di primo piano. Non un titolo, non un commento, nemmeno un trafiletto. Eppure si è trattato di un attacco diretto a una struttura mediatica, con vittime tra il personale giornalistico.

Nel frattempo, sui nostri quotidiani, si continua a proporre una narrazione rigida e semplificata, dove lo scenario globale viene ridotto a uno schema binario: da un lato il “giardino” delle democrazie occidentali, dall’altro una presunta “giungla” popolata solo da estremisti. Così, nella rappresentazione dominante, le azioni militari di certi governi occidentali o loro alleati non vengono mai qualificate come atti aggressivi, nemmeno quando colpiscono civili, infrastrutture o mezzi d’informazione.

Poco si dice anche sul passato recente dell’Ucraina, dove governi sostenuti dall’Occidente hanno portato avanti per anni operazioni armate nel Donbass, con gravi conseguenze per la popolazione locale. O sul fatto che Israele continua una campagna militare durissima contro Gaza e ha colpito obiettivi iraniani durante fasi cruciali del dialogo internazionale sul nucleare.

Il problema, dunque, non è solo ciò che viene detto, ma ciò che viene sistematicamente taciuto. In questo clima, chi prova a sollevare dubbi o a proporre un’altra lettura rischia l’emarginazione. E intanto, i conflitti si aggravano, le diplomazie si bloccano, e l’informazione rinuncia alla sua funzione più nobile: raccontare la realtà nella sua complessità.

Per questo, iniziative pubbliche contro la guerra, il riarmo e l’unilateralismo dell’alleanza euroatlantica sono sempre più necessarie. Il 21 giugno, in Piazza Vittorio a Roma, sarà un’occasione per alzare la voce, chiedere verità e pretendere un’informazione libera e completa.