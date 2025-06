Censura totale in Israele

In seguito ai recenti attacchi missilistici provenienti dall’Iran, le autorità israeliane hanno adottato misure straordinarie di controllo dell’informazione, limitando drasticamente la diffusione di immagini e notizie sul territorio. A Haifa è stato vietato l’accesso ai media in alcune aree urbane, mentre l’esercito ha ordinato la disattivazione di numerose telecamere di sorveglianza per impedire la diffusione di filmati sui danni subiti. Le trasmissioni in diretta da città come Tel Aviv, Gerusalemme e Haifa sono state interrotte, e piattaforme come YouTube e Instagram hanno rimosso contenuti relativi agli attacchi. Alcuni giornalisti, sia israeliani che stranieri, sarebbero stati fermati per aver documentato le conseguenze degli impatti. L’esercito ha giustificato queste restrizioni sostenendo che la pubblicazione di immagini in tempo reale rischia di agevolare il nemico in un contesto di guerra.

Navigazione articoli