Israele, l’impunità dell’aggressore. L’Iran e la sproporzione del diritto

Nel Medio Oriente in fiamme, si consuma l’ennesimo paradosso del nostro tempo: Israele, con il pieno sostegno dell’Occidente, conduce attacchi contro obiettivi civili, consolati stranieri e infrastrutture strategiche in Paesi sovrani, mentre l’Iran, pur colpito, risponde con misure calibrate, limitandosi a difendere il principio del diritto internazionale.

Israele: una potenza oltre il diritto

Da Gaza alla Siria, passando per il recente attacco al consolato iraniano a Damasco (aprile 2024) e al territorio iraniano stesso (confermato da fonti internazionali), Israele ha dimostrato una costante capacità di operare oltre ogni vincolo giuridico.

Secondo Amnesty International, Human Rights Watch e le Nazioni Unite, le forze armate israeliane hanno colpito infrastrutture civili, utilizzato armi esplosive in aree densamente popolate, e spesso applicato punizioni collettive alla popolazione palestinese. La sproporzione tra gli obiettivi dichiarati e i danni effettivi subiti dalla popolazione è sotto gli occhi del mondo.

Ma chi giudica Israele? Nessuno, o quasi. Protetto dal veto sistematico degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza dell’ONU e dalla complicità tacita dell’Unione Europea, lo Stato ebraico gode di una sostanziale impunità. Le violazioni sono denunciate, documentate, condannate a parole — ma mai sanzionate.

Iran: nemico designato, ma più conforme al diritto

L’Iran è da anni il grande antagonista nella narrazione occidentale. Ma i fatti recenti raccontano una realtà più complessa. Quando, nell’aprile 2024, Israele ha colpito direttamente il territorio iraniano, Teheran ha risposto in modo controllato, lanciando missili e droni preannunciati e diretti a basi militari, senza provocare vittime civili. Un’azione che, per quanto simbolica, ha mantenuto un livello di legalità e proporzionalità che raramente si riscontra nelle operazioni israeliane.

Teheran ha scelto la deterrenza limitata, non l’escalation. E, malgrado anni di sanzioni, isolamento e provocazioni, ha finora evitato di colpire obiettivi civili o infrastrutture sensibili all’interno di Israele, pur essendone tecnicamente in grado. Questo non assolve la Repubblica Islamica da responsabilità interne o repressioni, ma rende evidente la sproporzione nel modo in cui agisce e nel modo in cui viene trattata.

L’Occidente e la giustizia a geometria variabile

La vera questione sta qui: non nei singoli atti, ma nella struttura del potere internazionale. Israele può violare la sovranità di Stati terzi, attaccare obiettivi non militari, ignorare risoluzioni ONU e non temere alcuna conseguenza. L’Iran, pur rispondendo nel quadro della legittima difesa, viene minacciato, sanzionato, isolato.

La Corte Penale Internazionale, che avrebbe il compito di garantire l’equità giuridica globale, è paralizzata dal veto e dall’intimidazione delle grandi potenze. Gli Stati Uniti non riconoscono la sua autorità, e non lo fa nemmeno Israele. Eppure, solo gli avversari dell’Occidente finiscono sotto accusa.