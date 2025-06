L’eterna menzogna dell’arma nucleare iraniana: quando la propaganda diventa verità

Da decenni i media occidentali rilanciano ciclicamente la stessa affermazione: “L’Iran è a un passo dalla bomba atomica”. È un refrain che ritorna puntualmente ogni volta che la tensione internazionale sale, ogni volta che c’è bisogno di un nuovo nemico, ogni volta che si vuole giustificare un inasprimento delle sanzioni o un intervento militare mascherato da “azione preventiva”. Ma questa narrazione, ripetuta ossessivamente, è una menzogna.

Non esistono prove concrete che l’Iran abbia mai deciso, in via ufficiale e operativa, di costruire un’arma nucleare. I rapporti dell’AIEA (l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica) lo hanno più volte confermato, così come diversi analisti indipendenti. L’Iran ha certamente sviluppato un programma nucleare – come molti altri Paesi – ma non ha mai varcato quella linea rossa che separa la tecnologia civile dall’arma atomica.

Eppure, ripetere una bugia sui media, con costanza e in coro, non la rende vera: la rende credibile. Soprattutto agli occhi di un’opinione pubblica già preparata a identificare il “male” fuori dai propri confini, e a non mettere mai in discussione la narrazione ufficiale. Questo meccanismo psicologico – il principio della “verità ripetuta” – è uno strumento potentissimo nelle mani di chi controlla l’informazione.

L’Occidente, che ama descriversi come la culla della democrazia, è spesso e volentieri mezionero, ovvero prigioniero delle proprie stesse menzogne. L’ipocrisia è evidente. Gli stessi Paesi che accusano l’Iran di voler costruire un’arma nucleare sono quelli che ne possiedono a centinaia, se non migliaia. E che non esitano a usarle come leva politica o ricatto geopolitico.

Non è un fenomeno nuovo. Chi può dimenticare la celebre sceneggiata di Colin Powell all’ONU, quando agitava una fialetta piena di “prove” sulle armi chimiche irachene? Quelle stesse armi che, dopo l’invasione di Baghdad, si sono rivelate inesistenti. Ma la guerra era già iniziata, i morti erano già caduti, e l’Iraq era stato ridotto in macerie. Nessuno ha pagato per quella menzogna. Nessuno ha chiesto scusa.

Oggi, con l’Iran, stiamo percorrendo un sentiero molto simile. Una narrazione tossica che prepara l’opinione pubblica a “comprendere” eventuali azioni ostili, sanzioni, guerre per procura. E intanto, a pagarne il prezzo, sono sempre i civili, le popolazioni, le nuove generazioni.

Ci troviamo – ancora una volta – dalla parte sbagliata della storia. Continuiamo a sostenere regimi e alleanze fondate sull’interesse economico e militare, non sulla giustizia o sulla verità. Continuiamo a esportare democrazia a colpi di droni. Continuiamo a pretendere rispetto da un mondo che da tempo ci guarda con disprezzo, che ci percepisce come colonizzatori ipocriti, arroganti e violenti.

E allora non dovrebbe stupirci se in molte parti del pianeta siamo odiati. Non perché siamo “buoni e incompresi”, ma perché abbiamo scelto, per l’ennesima volta, di indossare la maschera dei giusti mentre portiamo avanti politiche ingiuste. Perché ci raccontiamo bugie e poi ci scandalizziamo quando gli altri ci giudicano per quello che siamo davvero.