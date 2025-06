L’arroganza dell’Occidente ha stancato il mondo

Siamo davvero dalla parte giusta della storia? L’Occidente continua a raccontarsi come il difensore della libertà, della democrazia, dei diritti umani. Il mondo si divide tra noi – i “buoni” – e gli altri: Iran, Cina, Russia, nemici della civiltà. Ma fuori dai nostri confini vivono più di sette miliardi di persone, e una parte sempre più ampia di loro non condivide questo racconto. Anzi, ci guarda con crescente ostilità. E forse a ragione.

Il problema non è solo politico, è morale. Condanniamo le guerre altrui, ma ne abbiamo scatenate molte: Iraq, Afghanistan, Libia, Siria. Parliamo di diritti umani, ma li difendiamo solo quando ci conviene. Stringiamo la mano a regimi autoritari se servono ai nostri interessi, mentre sanzioniamo altri per motivi identici. È un doppio standard sistematico, che ha logorato la nostra credibilità. Chi vive nel Sud del mondo non dimentica le ingerenze, i colpi di Stato, le basi militari imposte, il debito usato come strumento di dominio.

Oggi milioni di persone guardano alla Cina, alla Russia o all’Iran non perché siano modelli perfetti, ma perché rappresentano un’alternativa all’arroganza occidentale. E anche se quei regimi hanno le loro colpe (e spesso gravi), almeno non hanno la pretesa di insegnare agli altri come vivere mentre esportano guerra, sfruttamento e disuguaglianza.

Israele è forse il caso più evidente di questa ipocrisia. Uno Stato che da decenni occupa, bombarda, assedia, reprime un popolo senza Stato. Che viola sistematicamente il diritto internazionale e che tuttavia viene difeso ad ogni costo da Europa e Stati Uniti. Un’occupazione militare permanente trasformata in “difesa”. Un assedio quotidiano presentato come “lotta al terrorismo”. Un’intera popolazione ridotta alla fame, privata di acqua, luce, medicine, mentre l’Occidente chiude gli occhi, o peggio, giustifica. Se un altro paese facesse un decimo di quanto fa Israele, lo definiremmo “Stato terrorista”. E invece, in questo caso, tutto è permesso.

Non si tratta di fare il tifo per Cina, Russia o Iran. Nessuno di questi paesi è immune da critiche. Ma il mondo non tollera più la pretesa occidentale di decidere cosa è giusto e cosa no. L’idea che esistano popoli più maturi, più civili, più evoluti, è un’eredità coloniale che oggi risulta insopportabile. E mentre ci illudiamo di guidare ancora il mondo, una parte sempre più ampia dell’umanità si sta organizzando per lasciarci indietro.

Forse non siamo dalla parte giusta della storia. Forse non ci siamo mai stati. Ma almeno potremmo iniziare a farci qualche domanda. Finché siamo ancora in tempo.