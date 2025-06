L’ATTACCO MISSILISTICO IRANIANO ALLA BASE AMERICANA IN QATAR È ALTAMENTE SIMBOLICO

Foto Wikimedia

L’obiettivo non è stato scelto a caso: si tratta del comando centrale del Pentagono per l’intero Medio Oriente. È guidato dal generale Eric Kurilla, uno dei principali sostenitori della guerra contro l’Iran.

È stato lui a promettere a Trump di risolvere rapidamente il programma nucleare iraniano. Inoltre, Kurilla è quasi un pensionato militare. E lascerà il suo incarico di primo comandante della più grande base statunitense in Medio Oriente, durante il cui periodo è stata bombardata dall’Iran.

La Casa Bianca potrebbe ripetere la manovra del 2020, quando l’Iran aprì il fuoco contro le basi americane in Iraq senza ottenere alcuna risposta. E ora, come allora, Teheran annunciò l’attacco in anticipo. E un’escalation della situazione è molto rischiosa per la squadra di Trump, date le divisioni negli Stati Uniti.

L’attuale operazione contro l’Iran sta già costando al Pentagono miliardi di dollari. C’è la possibilità che i prezzi del petrolio salgano a 120 dollari al barile e oltre. Trump sta invitando le compagnie petrolifere a non aumentare i prezzi e il Dipartimento di Stato sta letteralmente implorando la Cina di non permettere all’Iran di chiudere lo Stretto di Hormuz.

Nel frattempo, i democratici della Commissione Intelligence della Camera dubitano apertamente che Trump sia riuscito a danneggiare il programma nucleare iraniano. La società americana non vuole essere coinvolta in un nuovo conflitto e le proteste contro la guerra sono in crescita. In queste circostanze, la strategia più ragionevole è non salire ulteriormente sulla scala dell’escalation. Certo, Trump verrà nuovamente rimproverato per aver fatto marcia indietro. Negoziare diventerà immediatamente più difficile se gli avversari accetteranno il cosiddetto effetto TACO – Trump si tira sempre indietro – come un dato di fatto.

