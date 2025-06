Quale Sinistra?

Andrea Balloni



Il risultato della tassonomia delle identità politiche cristallizzatasi durante il secolo scorso è il prezioso percolato delle vicende umane di un’epoca che ha visto alternarsi e sovrapporsi speranze e miserie, slanci e mortificazioni del pensiero, come mai era accaduto prima nella storia.

Ma questa sistemazione filosofico-scientifica delle parti politiche – che ha avuto, e ancora ha, la pretesa universale di racchiudere le dinamiche sociali all’interno di una polis – piegata via via alle esigenze di una propaganda sempre più pervasiva e aggressiva, come quella subita dall’ultimo dopoguerra in poi¹, rischia oggi di perdere definitivamente senso, se non si introducono nel dibattito pubblico alcuni elementi per ristabilire una corretta lettura della storia e ripulire il pensiero dalle mistificazioni e dalle interpretazioni forzate che ne sono derivate.

L’opera di annullamento politico dell’avversario, condotta dalle oligarchie capitaliste angloamericane, è passata negli anni attraverso la progressiva neutralizzazione di ogni istanza e azione delle forze genericamente progressiste in Occidente, fino alla definitiva espropriazione di significato del concetto stesso di “Sinistra”.

Occorre allora, innanzitutto, restituire un nome e un senso alle cose della politica, per poi ricostruire un’idea di giustizia sociale e restituire una speranza ai popoli.

Anche Gaber, di fronte allo smarrimento diffuso dei significati politici, si poneva il dilemma. Mi perdonerà se provo a dare una risposta, almeno parziale, alla sua domanda: la Sinistra è quella parte politica che rappresenta gli interessi e le esigenze dei ceti popolari, che agisce politicamente per intervenire sulla dimensione economico-sociale nel nome della giustizia sociale e della critica al liberal-capitalismo.

Stabilito questo, possiamo constatare quanto, in Occidente, sia rimasto poco o nulla di quella parte politica: ogni partito che si richiami alla tradizione socialista è stato via via normalizzato entro un alveo neutro, se non addirittura spinto su posizioni contrarie agli interessi delle classi subalterne.

Lo svuotamento della politica ha portato la rappresentanza della classe non padronale a difendere, paradossalmente, gli interessi delle oligarchie capitaliste e liberiste. Questo rovesciamento è parte di un progetto attentamente costruito: un’opera lunga e complessa di manipolazione culturale passata per servizi segreti, club di potere e think tank occidentali, articolata in un’offensiva fatta di disinformazione², intimidazione, paura; fondata sulla creazione di fondazioni “filantropiche”, ONG, scuole e associazioni, finanziate lungo percorsi opachi e incrociati.

Negli ultimi decenni si sono profusi sforzi enormi in una guerra ibrida con due obiettivi centrali: da un lato, destabilizzare e sovvertire governi nazionali non allineati al neoliberismo, tramite le cosiddette “rivoluzioni colorate”³; dall’altro, manipolare la politica interna degli Stati, fino alla neutralizzazione degli antagonismi di classe.

Attraverso un sistema capillare, il Capitale transatlantico si è insinuato nel tessuto sociale e politico ovunque, anche a livello territoriale. Come un virus, ha creato modelli, formato esponenti, promosso agende stravolte o del tutto artificiali, e – come un demone – ha assunto sembianze rassicuranti, promuovendo principi vagamente “civili”, ma in realtà svuotati di contenuto politico.

(Giova ricordare quanto emerso di recente: la Open Society di Soros, tramite fondazioni collegate, ha finanziato il PD ligure per sostenere il candidato sindaco a Genova⁵ nelle elezioni del 2025).

In Occidente, ogni partito che si richiami alla tradizione socialista è oggi un prodotto manipolato: gusci vuoti, gruppi zombie, laboratori politici in cui le oligarchie liberal-capitaliste si sono fuse e confuse, fino a cancellare ogni rappresentanza reale delle classi sofferenti.

In Italia, l’opera di dislocazione degli obiettivi politici dal campo della Sinistra inizia già negli anni Settanta. Non è qui il luogo per analizzare in dettaglio metodi, trame e mandanti, né le reazioni interne del tempo. Basti ricordare che tutto questo si innesta in un momento di offensiva globale contro i nemici del capitale internazionale. Il Rapporto della Commissione Trilaterale del 1975⁶ raccomandava un aumento dell’“apatia politica” e una riduzione della democrazia, di fronte al rischio crescente di istanze sociali incompatibili con il mantenimento del sistema liberal-capitalista.

Mi limiterò a parlare dei risultati.

Rileggiamo il discorso di Enrico Berlinguer al Teatro Eliseo del 16 gennaio 1977⁸, in particolare il passaggio in cui definisce l’austerità non come strumento temporaneo, ma come mezzo per rifondare la società su criteri di sostenibilità di sistema e di moralità pubblica. Una posizione che, sebbene animata da sincera tensione etica e da una visione critica del modello di sviluppo capitalistico, viene abilmente sfruttata per rimpiazzare le logiche della politica democratica in ritirata con le logiche moralizzatrici con una torsione sempre più tecnocratica. Tre anni prima della Thatcher, si teorizzava, in sostanza, che “non c’è alternativa” al capitalismo come legge naturale⁹.

Nel tempo, il ridimensionamento del conflitto sociale si accompagna a un nuovo ordine di priorità con al centro i diritti di libertà e le istanze delle minoranze, da un’angolatura però compatibile con una visione liberal del mondo. Così, la trasformazione è completa: i partiti eredi della tradizione comunista diventano organi inoffensivi, e spesso complici, del neoliberismo nelle sue diverse varianti.

Il tracollo definitivo avviene con il G8 di Genova nel 2001: la morte politica di ciò che fu la Sinistra italiana. I media, paralizzati, non seppero cogliere la portata storica dei fatti. Genova fu la certificazione della fine della vitalità democratica in Italia.

Nel momento in cui il mondo si risveglia da una lunga notte globalista, mentre nuove istanze di giustizia sociale emergono – dalla fiscalità alle disuguaglianze – ciò che restava della Sinistra si schiera nuovamente dall’altra parte. Il 20 luglio 2001, il segretario dell’ex PCI ritira la partecipazione del partito alle manifestazioni: trecentomila persone manifestano senza di lui, firmando il divorzio definitivo tra la Sinistra storica e gli obiettivi di giustizia sociale.

Le liturgie, però, non potevano essere del tutto abbandonate. Bisognava mantenere le apparenze. Le masse, manipolate, ancora credono di lottare per giustizia e libertà, mentre difendono un mondo che non esiste più.

L’annientamento delle libertà e dei diritti sociali ha seguito l’impoverimento del dibattito pubblico. Le folle, sorde e cieche, si accalcano agli altari di officianti in funzione, in un antifascismo di maniera, fianco a fianco con chi inneggia al nazismo ucraino, con sindacati svuotati e tecnocrati che hanno spogliato il Paese.

Un mondo patinato, che confonde internazionalismo con globalismo, antagonismo con “esperienze civili”, e democrazia con suprematismo mascherato da diritti.

Ideologie light, leggere come la prima prova costume.

Intanto, la realtà è quella di un popolo impoverito, sotto austerità permanente, senza sanità pubblica, ricattato nel proprio stesso posto di lavoro, trasformato ormai in leva di controllo sociale. I sindacati sono stati da tempo ridotti a sportelli di assistenza fiscale, privi di visione politica, mentre lo Stato ha abdicato alla sua funzione pubblica, cedendo sovranità a organismi sovranazionali e mercati.

Un popolo che, mentre inneggia all’antifascismo in corteo, marcia inconsapevolmente insieme ai rappresentanti del potere e delle oligarchie finanziarie. Un popolo che ha perso la capacità persino di immaginare il socialismo, non solo di desiderarlo: anestetizzato, impoverito culturalmente, derubato della possibilità di sognare un’alternativa.

Ma chi sono, in fondo, questi nemici dei popoli, i grandi burattinai della storia? Sono davvero intellettuali raffinati, profeti laici, strateghi illuminati?

Niente affatto. Per dirla reinterpretando Hannah Arendt: la banalità del potere è fatta di individui mediocri, burocrati senza visione, piccoli notabili di apparato, servitori della propria ambizione, dei propri istinti e del proprio tornaconto. Non c’è genio né mistero dietro il potere: solo conformismo, avidità e complicità.

Il potere è banale perché è composto da persone banali: uomini grigi, amministratori delle proprie dipendenze e servitori di un ordine che non comprendono fino in fondo. Ma l’uomo sopporta il potere solo finché il sogno è più forte della sofferenza. Quando la fame diventa più forte del sogno che gli viene imposto, allora qualcosa cambia.

E oggi, quella fame ha ricominciato a farsi sentire.

Chiudo con le parole di Michael Ende, ne La storia infinita:

**“È più facile dominare chi non crede in niente.”**⁵

Ed è proprio questo il punto: il vuoto, l’apatia, il nichilismo sociale e politico sono diventati il nuovo terreno di controllo. Ma in questo vuoto, nasce anche la possibilità di una rinascita.

Oggi abbiamo l’occasione di restituire significato alle parole della politica. Di ripensare il nostro futuro sociale, di opporci alla decadenza intellettuale e alla rassegnazione collettiva. È un compito durissimo, ma necessario: centimetro per centimetro, relazione per relazione, assemblea per assemblea. Una lotta che parte dalla cultura, dalla conoscenza, dal recupero del pensiero critico.

Questo è il momento di ridare forma e dignità all’azione umana nella società civile. Di smentire i cultori del nulla e riportare la Politica, con la “P” maiuscola, al centro delle dinamiche collettive. Di restituire dignità all’uomo nel suo gesto più alto: pensare e agire per costruire il futuro della propria civiltà.

Oggi, come cento anni fa, la lotta è tra chi possiede e accumula e chi non riesce a emanciparsi, curarsi, lasciare qualcosa ai figli. Il mondo è diventato più complesso, ma i bisogni dei popoli non sono cambiati. E nemmeno i loro nemici.

La nostra società ha ancora bisogno – oggi più che mai – di una proposta politica di Sinistra.

Un mondo malato, manipolato, preda della barbarie e del rancore, è destinato a estinguersi in un’agonia fatta di guerre, miseria e silenzi. È un mondo che soccombe, ogni giorno, al nulla che avanza.

