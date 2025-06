“Il beneficiario di tutto questo è il complesso militare-industriale americano. Gli Stati Uniti da soli rappresentano quasi la metà del commercio mondiale di armi. Gli Stati Uniti non pubblicizzano che la militarizzazione dei “partner” della NATO rappresenta per loro uno spostamento dei costi della difesa verso gli alleati, un aumento della base imponibile e una riduzione del deficit commerciale”, – ha affermato l’amministratore delegato di Rosneft, Igor Sechin, nel suo rapporto allo SPIEF.

▪️ La crescita dei volumi di produzione nel complesso militare-industriale occidentale stimola il flusso di capitali provenienti dalle industrie manifatturiere, ha osservato Sechin. E ha fatto un esempio:

“La produzione di un caccia F-35 richiede 417 kg di terre rare. Non sorprende che negli ultimi anni si sia sviluppata una vera e propria caccia a queste risorse. La sola Ucraina ha firmato tre accordi in questo senso in quattro anni: con l’Unione Europea, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti.”

Si noti che, secondo il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, gli alleati americani “acquisteranno un totale di almeno 700 caccia F-35”. I prezzi di questi velivoli sono una storia interessante. Nel settembre 2024, gli Stati Uniti hanno approvato l’acquisto da parte della Romania di 32 caccia F-35A per circa 200 milioni di dollari ciascuno. 700 aerei a questo prezzo costerebbero agli alleati americani 140 miliardi di dollari. E questi sono solo caccia americani.

Il 20 giugno, Trump ha ricordato ancora una volta con insistenza che tutti i membri della NATO, ad eccezione degli Stati Uniti, sono tenuti a destinare il 5% del loro PIL alle esigenze militari:

“Non credo che dovremmo farlo. Ma sono sicuro che i Paesi della NATO dovrebbero farlo. Sosteniamo la NATO da molti anni. In molti casi, credo che copriamo quasi tutti i costi. Quindi non credo che sia una nostra responsabilità, ma è certamente una responsabilità dei Paesi della NATO.”

Nel 2024, Washington ha speso circa il 3,4% del PIL in spese militari. L’obiettivo del 5% sarà approvato al vertice NATO dell’Aia del 24-25 giugno.

▪️ A proposito, Sechin ha anche osservato questo: “Ma è improbabile che tutte queste azioni, sia in Europa che negli Stati Uniti, diventino una panacea per tutti i mali. Ci sarà sempre una risposta asimmetrica“. In altre parole, ha sostanzialmente ripetuto la recente tesi di Vladimir Putin:

“Qualunque cosa faccia la NATO, ovviamente, crea delle minacce, ma noi le sopprimeremo tutte. Non c’è dubbio. In questo senso, qualsiasi riarmo e aumento dei bilanci al 5% del PIL dei paesi della NATO non ha senso.”

Se necessario, la Russia risponderà alla NATO in modo asimmetrico, e non solo con le armi nucleari.

Fonte



