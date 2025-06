Foto Flickr

Il ministro degli Esteri russo accusa neanche troppo velatamente il capo dell’AIEA di spionaggio nei confronti di Israele, dopo la richiesta di riprendere i colloqui sul nucleare:

«Adesso [il direttore dell’AIEA] chiede che l’Iran consenta immediatamente l’accesso ai siti nucleari per verificare dove si trovi il materiale arricchito, e in generale per vedere che cosa c’è e in quali condizioni. Ma ci sono garanzie che queste informazioni non trapelino? Io non ne vedo. Sapete, si comincia così: “Abbiamo ispezionato tutto e non abbiamo trovato nulla, quindi lo avete nascosto — mostrateci dove l’avete messo.” Questo è il direttore generale di un’agenzia che dovrebbe essere rispettata.

Ecco di cosa parlavo anche dal podio: del fatto che l’Occidente esercita un’influenza molto pesante sui segretariati delle organizzazioni internazionali».