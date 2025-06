Rutte, il vassallo del vassallo

BLUECLIC.COM/G.MICLOTTE

Giuseppe Gagliano



Se c’era bisogno di una prova che la Nato non solo ha perso la bussola ma pure la dignità, Mark Rutte ce l’ha servita su un vassoio d’argento, con tanto di inchino. L’ex premier olandese, promosso a Segretario generale dell’Alleanza Atlantica forse per eccesso di zelo atlantista, è riuscito in un’impresa titanica: far rimpiangere Jens Stoltenberg, il grigio burocrate norvegese che per anni ha ripetuto a pappagallo le direttive del Pentagono.

Ma Rutte ha alzato l’asticella, passando dal ruolo di portavoce a quello di postulante. Il suo messaggio a Donald Trump, pubblicato con sadico compiacimento dall’ex presidente su Truth Social, è una collezione di genuflessioni, panegirici e salamelecchi imbarazzanti. “Donald, ci hai condotto verso un momento davvero importante” scrive Rutte, attribuendo a Trump il merito di aver convinto l’Europa a spendere di più in armamenti. Non è un’analisi, è una dichiarazione d’amore. Da notaio.

L’alleanza dell’umiliazione

Non contento, il Segretario Nato ha aggiunto che “l’Europa pagherà alla grande, come dovrebbe”. Tranquilli: non si riferiva alle bollette, ma al 5% del Pil da destinare alle spese militari. E mentre i fondi pensione dei cittadini europei si svuotano, i portafogli di BlackRock, Vanguard e simili si gonfiano come palloni aerostatici. A suon di Etf su armi, missili e droni.

Nel frattempo, Trump — l’uomo che ha messo in discussione perfino l’Articolo 5 della Nato, quello sulla difesa collettiva — risponde ai giornalisti dicendo che la sua fedeltà all’Alleanza “dipende dalla definizione”. Tradotto: fate voi la guerra, io vi guardo in streaming. Eppure, Rutte insiste: “Combatteremo e, se necessario, moriremo insieme”. Lui probabilmente intendeva “voi combatterete e, se necessario, morirete”. A nome suo.

Il diritto internazionale? Roba da parrucchieri

Come se non bastasse, Rutte ha anche difeso l’attacco americano all’Iran, negandone l’illegalità. Peccato che esperti di diritto internazionale, ONU e Carta alla mano, abbiano smentito l’ovvietà: senza mandato del Consiglio di Sicurezza o attacco diretto subito, l’uso della forza è vietato. Ma si sa: quando il padrone bombarda, il maggiordomo benedice.

Persino Branko Milanovic, solitamente sobrio nei toni, ha parlato di “accusa schiacciante contro l’élite Ue”. Arnaud Bertrand ha fatto di meglio: “Abbiamo superato il vassallaggio medievale. I servi avevano più dignità”.

ReArm Europe, ovvero il welfare dei contractor

E intanto? ReArm Europe, il piano di riarmo continentale, ingrassa i fondi d’investimento. Alessandro Volpi ha fatto i conti: l’indice HanEtf legato alla spesa Nato è salito del 30% da gennaio. Chi ci guadagna? Vanguard, BlackRock, i soliti. Chi ci perde? I cittadini, che tagliano su sanità, scuola e pensioni per finanziare guerre altrui. Magari anche preventive, illegali, “straordinarie” come le chiama Rutte.

Così, mentre Trump detta la linea e ride, l’Europa tace, paga e si inchina. E Rutte si autoproclama segretario, ma sembra più un cerimoniere. Di quelli che sistemano il tappeto rosso per chi arriva da Washington — magari col B-2 Spirit. In missione diplomatica, s’intende.

https://www.lafionda.org/2025/06/25/rutte-il-vassallo-del-vassallo