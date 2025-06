Trump minaccia la Spagna che non accetta l’aumento delle spese militari

Foto Wikimedia

Un bullo con le arie di un imperatore decadente . In dichiarazioni specificamente rivolte alla Spagna, Trump ha attaccato il governo di Pedro Sanchez.

Di Manu Pineda* – Mundo Obrero

“Quello che hanno fatto è terribile. Quando negozieremo con loro, gli faremo pagare il doppio “, ha minacciato Trump, confermando ancora una volta che la sua visione delle relazioni internazionali non è diversa da quella di un mafioso: se non segui i suoi ordini, sarai punito. Per Trump, qualsiasi dimostrazione di autonomia è un intollerabile atto di ribellione. E qualsiasi decisione sovrana che non risponda agli interessi di Washington è un affronto personale.

Come Partito Comunista di Spagna, respingiamo fermamente le dichiarazioni interventiste, arroganti e minacciose di Trump , che rivelano crudamente la vera natura della NATO: una struttura di dominio al servizio dell’imperialismo statunitense , in cui gli Stati membri non sono alleati, ma vassalli costretti a pagare tributi sotto forma di riarmo, spese militari e sottomissione strategica.

Ma la nostra critica non si limita alle parole dell’ex presidente degli Stati Uniti. Respingiamo anche l’aumento del PIL del 2,1% accettato da Pedro Sánchez , sebbene si dichiari moderato. Non entreremo in un dibattito tecnico su cifre o percentuali. La posta in gioco non è quanto si spende, ma per cosa e per chi.

La nostra proposta è chiara e ferma: NO NATO. BASI FUORI.

Non un euro in più per alimentare guerre, interventi o occupazioni.

Non un altro passo sulla strada della militarizzazione dell’Europa al servizio del Pentagono.

Sì alla pace, sì alla sovranità, sì a una politica estera indipendente basata sulla cooperazione, il disarmo e la giustizia internazionale.

Trump non minaccia solo la Spagna. Le sue parole minacciano il futuro del nostro popolo. Di fronte al ricatto imperiale, più che mai, è urgente levare una voce sovrana e disobbediente che dica forte e chiaro: né sottomissione militare né silenzio complice. Un’altra politica internazionale è possibile.

*Responsabile relazioni internazionali del PCE

