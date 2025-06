Iran: il Parlamento approva la sospensione della cooperazione con l’AIEA

Teheran, 25 giugno 2025 – Il Parlamento iraniano ha votato a favore di una nuova misura che prevede la sospensione della cooperazione con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), in risposta a quelle che le autorità iraniane definiscono “preoccupazioni sulla sicurezza” dei propri impianti nucleari.

Secondo quanto riferito dai media locali, la legge prevede il divieto temporaneo di accesso agli ispettori internazionali dell’AIEA in Iran, finché non verranno offerte “garanzie adeguate per la tutela delle infrastrutture nucleari del Paese”. La mossa rappresenta un ulteriore segnale di tensione nei rapporti tra Teheran e l’Occidente, in un momento già segnato da forti frizioni diplomatiche sul programma nucleare iraniano.

Le reazioni internazionali non si sono fatte attendere: alcuni osservatori temono che questa decisione possa compromettere ulteriormente il fragile equilibrio sul dossier nucleare iraniano, allontanando eventuali margini di dialogo e alimentando timori per un’escalation regionale.

L’Iran, da parte sua, ribadisce di voler garantire la sicurezza dei propri impianti e denuncia quella che considera un’ingerenza politica in ambito tecnico da parte dell’AIEA.