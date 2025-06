L’Europa vuole indietro il suo oro dagli Stati Uniti

La Germania e l’Italia, che detengono la seconda e la terza riserva aurea più grande al mondo, sono sottoposte a crescenti pressioni affinché rimpatrino i lingotti conservati a New York.

Le preoccupazioni derivano dagli attacchi di Donald Trump alla Federal Reserve e dalla crescente instabilità globale.

Oltre un terzo del loro oro, per un valore di oltre 245 miliardi di dollari, è custodito presso la Federal Reserve di New York.

In Germania, i politici di ogni orientamento sostengono che le riserve dovrebbero essere riportate in patria per proteggere la ricchezza nazionale in un contesto di crescenti rischi geopolitici.

