Cinque agenti sotto copertura infiltrati in Potere al Popolo: “Operazione illegittima, il governo risponda”

(Foto di https://www.facebook.com/poterealpopolo.org)

Emiliano Palpacelli

Un’inchiesta di Fanpage rivela il piano di infiltrazione della polizia in quattro città. Gli agenti partecipavano a manifestazioni e campagne elettorali. Oggi il partito denuncia: “Violata la democrazia”.

Screenshot preso dall’inchiesta video di Fanpage

Si spacciavano per studenti universitari preoccupati dal carovita, dal tema della casa e dalla questione palestinese; in realtà erano cinque agenti della Polizia di Stato, tutti giovani reclute del 223° corso allievi, trasferiti poi all’Antiterrorismo, che per mesi hanno infiltrato il partito Potere al Popolo e le organizzazioni giovanili che frequentano il partito: Collettivi Autorganizzati Universitari e Cambiare Rotta.

L’operazione, ricostruita da Fanpage attraverso documenti e testimonianze, sarebbe avvenuta tra l’autunno 2024 e la primavera 2025 in quattro città – Milano, Bologna, Roma e Napoli – con modalità quasi identiche: gli agenti si inserivano nei collettivi studenteschi presentandosi come studenti fuorisede arrivati in città e partecipavano a cortei e assemblee, in molti casi sostenendo attivamente le campagne elettorali del movimento.

“Siamo tutti antifascisti”: gli agenti in prima linea

Le immagini raccolte dall’inchiesta mostrano i poliziotti in azione: a Milano, due agenti hanno preso parte a manifestazioni, tra cui una contestazione a Carlo Calenda e una protesta all’Università Bicocca contro Tommaso Foti (FdI). Uno di loro, immortalato in video, si copre il volto con uno striscione dopo pochi secondi. A Bologna, un agente ha partecipato al corteo del 27 maggio contro Giorgia Meloni, lo stesso giorno in cui esplodeva il caso dell’infiltrato di Napoli. “Urlava slogan antifascisti, poi è sparito il giorno dopo”, racconta Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al Popolo a Fanpage. A Roma, l’infiltrazione è fallita grazie alla diffidenza degli attivisti: “Faceva troppe domande, non l’aveva mai visto nessuno”, spiega Anita Palermo di Cambiare Rotta.

Il silenzio del governo

La scoperta dei primi infiltrati, a Napoli lo scorso maggio, aveva portato a tre interrogazioni parlamentari (Pd, AVS, M5S), ancora senza risposta. Fonti di polizia avevano inizialmente liquidato l’episodio come “iniziativa personale”, ma l’inchiesta dimostrerebbe un piano coordinato: tutti e cinque gli agenti sono stati trasferiti. La vicenda si intreccia, inoltre, con lo scandalo Paragon, lo spyware trovato sui telefoni di giornalisti e attivisti. “Siamo di fronte a metodi da regime”, accusano le vittime. Oggi alle 16, a Roma, Potere al Popolo ha tenuto una conferenza stampa per chiedere verità. Queste sono le reazioni:

Giuliano Granato (Potere al Popolo)

Perché infiltrare un partito politico?

Le infiltrazioni di agenti in movimenti studenteschi e politici non sono casuali, ma un’operazione pianificata. Chiediamo alla Presidente Meloni di chiarire chi ha ordinato questa attività degna di uno Stato autoritario, che viola libertà costituzionali come associazione e dissenso. Se oggi si spiattella e si reprime chi critica il governo, domani sarà troppo tardi: la democrazia non è la possibilità di fare un post su Facebook o Instagram, ma il diritto di organizzarsi per cambiare le cose. È questo che fa paura a chi governa.

Don Mattia Ferrari (Mediterranea Saving Humans)

Perché spiare organizzazioni che salvano persone in mare e che esercitano liberamente il diritto di associazione?

Spiare attivisti umanitari e un telefono usato per raccogliere le grida dai lager libici è un attacco alla democrazia. Chiediamo verità: perché Mediterranea Saving Humans e chi difende i diritti dei migranti sono considerati ‘minacce’? La democrazia non è un fatto compiuto, ma un cammino che oggi rischia di fermarsi se lo Stato invece di proteggere i vulnerabili, perseguita chi li aiuta. Le istituzioni rispondano: chi ha ordinato questo sbarramento dei diritti costituzionali?

Gianluca Bruni (CAU) e Alice Natale (Cambiare Rotta)

Perché spiare le articolazioni giovanili di Potere al Popolo?

Un agente sotto copertura infiltrato in un collettivo studentesco non è ‘sicurezza’, è Stato di polizia. Il governo Meloni usa l’antiterrorismo contro studenti che si mobilitano per la casa, la Palestina e i diritti. Se essere eversivi significa difendere il diritto all’abitare, denunciare le morti sul lavoro e stare con la Palestina, allora sì: siamo tutti colpevoli. A loro la repressione, a noi la piazza e la verità.

L’agente ha partecipato anche attivamente alle elezioni universitarie del CNSU e alla contestazione di Bologna il 27 maggio, quando noi eravamo in piazza a denunciare appunto il caso di Napoli che era appena uscito. Noi non nascondiamo nulla: lunedì saremo davanti ai rettorati per chiedere che l’università, luogo di sapere critico, non accetti questa repressione. Il governo risponda alle tre interrogazioni parlamentari: il silenzio su questi fatti è già una risposta inaccettabile.

Sulla vicenda sono intervenuti anche i parlamentari che hanno presentato le interrogazioni, accomunati dalla richiesta di verità nonostante le differenze politiche. Ecco le loro dichiarazioni:

Giuseppe De Cristofaro (AVS)

Siamo dinanzi a un comportamento che va al di là della normale dialettica politica. Qualcuno sta mettendo la Costituzione italiana sotto ai piedi, immaginando una torsione antidemocratica e autoritaria che cambia i connotati stessi della nostra democrazia. Lo spionaggio contro Potere al Popolo e Mediterranea non è un problema solo di chi è stato spiato, ma un’emergenza che riguarda tutti i democratici e chiunque abbia a cuore i valori costituzionali – l’unica bussola per la politica in Italia. Esprimo piena solidarietà, mia e della mia forza politica, a chi ha subito queste operazioni. Il governo deve venire in Parlamento non per spiegare a noi, ma al Paese intero: deve dire se ancora crede nei principi fondanti della Repubblica. Perché oggi tocca a Potere al Popolo, domani potrebbe toccare a un sindacato o a un’altra forza politica. Questa vicenda non è isolata: si lega al premierato, all’autonomia differenziata, al pacchetto sicurezza. Sono troppi i puntini che disegnano un allarme democratico gravissimo. Su questo non ci fermeremo: continueremo a lottare perché la verità venga a galla.

Gilda Sportiello (M5S)

Il governo è tenuto – è un suo preciso dovere – a dare risposte precise alle domande poste attraverso gli atti parlamentari. Non deve neanche scomodarsi a venire in aula (visto che il rispetto per le istituzioni non è affare di questa maggioranza), ma pretendiamo una risposta formale. I fatti sono gravi: la vicenda Paragon, le infiltrazioni denunciate da Potere al Popolo a Napoli e in altre città, si collegano a un disegno politico allarmante, confermato anche dalle durissime parole della Cassazione sul decreto sicurezza. Un disegno che, sotto falsa retorica securitaria, opprime il dissenso e stravolge il nostro sistema legislativo con aggravanti propagandistiche. Siamo preoccupati perché la Presidente Meloni, che si era scandalizzata per un’inchiesta giornalistica legittima, tace di fronte a operazioni illegittime e violente, che hanno violato la vita privata e associativa di Potere al Popolo. A oggi, non una parola di spiegazione. Esprimiamo solidarietà a Potere al Popolo, Mediterranea Saving Humans e a tutte le realtà colpite da questa deriva autoritaria.

Arturo Scotto (PD)

Ci troviamo di fronte a un clima profondamente claustrofobico. Questa destra ha un rapporto malato con i corpi dello Stato: pensa di poterli controllare, utilizzarli per infiltrarsi in organizzazioni politiche e sindacali, per spiare giornalisti, attivisti e persino parroci. Questo ci dice che l’Italia sta trasformando la propria Costituzione materiale. Non è la prima volta che assistiamo a tentativi di sovversivismo delle classi dirigenti contro le organizzazioni democratiche e i contropoteri – come la stampa e i corpi intermedi – che sono essenziali in qualsiasi democrazia. Di fronte a questo, non possiamo né abbassare la testa né stare in silenzio. Occorre fare rumore e difendere anche chi è distante da noi. Personalmente sono molto distante dall’esperienza politica di Potere al Popolo, ma la mia cultura politica mi dice che occorre difenderli quando vengono attaccati con questi mezzi tipici del sovversivismo delle classi dirigenti. Esprimo piena solidarietà a Potere al Popolo e a tutte le realtà colpite da queste pratiche illiberali. Mi domando: dove sono finiti i liberali? Dove sono quelli che negli ultimi anni ci hanno dato lezioni di democrazia?