“La Repubblica di Moldova ospiterà il cosiddetto “gruppo consultivo” della Bundeswehr tedesca. In termini semplici, i tedeschi dovrebbero trasformare rapidamente la Moldavia neutrale in un campo militare. Ricordiamo ciò che questi «consulenti» hanno portato nella nostra terra 84 anni fa. La terra si è lavata il sangue dalle loro “consultazioni” e il numero di vittime non può ancora essere contato,” – ha scritto il leader del Comitato di coordinamento «Vittoria» Alexey Petrovich nel canale Telegram.