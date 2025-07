La tregua potrebbe essere una trappola: Israele e USA si preparano a colpire nuovamente l’Iran?

Non ci si può fidare:

In un mondo dominato dalla propaganda e dall’ipocrisia diplomatica, c’è una verità che molti fanno finta di non vedere: Israele e Stati Uniti non stanno cercando la pace. Stanno solo guadagnando tempo per preparare la guerra.

La cosiddetta tregua momentanea annunciata da Israele non è altro che una pausa tattica. Un’interruzione necessaria per riorganizzare le forze, rattoppare i danni e tornare ad attaccare con maggiore potenza e supporto. E gli Stati Uniti? Non sono osservatori neutrali. Sono complici.

Gli indizi ignorati dai media

Gli Stati Uniti non hanno ancora ritirato il dispositivo di portaerei dislocato nei pressi dell’Iran. La loro presenza in zona non è casuale. Non è una misura di contenimento. È un monito. È un segnale di preparazione bellica.

Non solo: le aerocisterne americane restano in posizione. Quelle stesse unità che servono a rifornire di carburante i caccia a lungo raggio in operazioni d’attacco. Se la pace fosse davvero l’obiettivo, questi mezzi sarebbero già tornati nelle loro basi.

E mentre la stampa occidentale canta le lodi del “cessate il fuoco”, gli americani ancora presenti in Iran vengono invitati a lasciare il Paese. Non per una banale precauzione. Ma perché qualcosa si muove. Qualcosa di grosso.

Israele si riorganizza, e non è sola

La realtà è che nei dodici giorni di conflitto, l’aviazione israeliana ha mostrato limiti evidenti. Nonostante il vantaggio tecnologico, ha subito danni, perdite e rallentamenti. Oggi, sfrutta la tregua per rifornirsi, riparare, riposizionare le proprie unità. E per preparare un nuovo attacco, forse ancor più devastante.

Ma c’è di più. Questa volta l’America potrebbe essere della partita. Il supporto non sarà più soltanto logistico o politico. Potrebbe diventare diretto, operativo, con raid, cyber-attacchi, e operazioni congiunte. Uno scenario già visto. Conosciuto. E tragico.

Come si crea una nuova guerra: la strategia americana

Per chi conosce la storia recente, lo schema è sempre lo stesso: provocare il nemico con richieste irricevibili, ottenere un rifiuto, e usarlo come pretesto per l’attacco.

Ecco alcune delle “proposte” che probabilmente verranno recapitate a Teheran:

L’ingresso forzato dell’EIEA (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica), già accusata dallo stesso Iran di aver fatto filtrare informazioni militari a Israele. Una richiesta inaccettabile, ma perfetta per innescare il casus belli.

La rinuncia totale al nucleare, civile e militare, senza alcuna garanzia in cambio.

Altre “offerte” irricevibili, costruite apposta per far fallire il negoziato e giustificare l’uso della forza.

Cosa succederà (e spero di sbagliarmi)

Lo schema è in moto. E se nulla cambia, assisteremo a un nuovo attacco, più brutale, più coordinato, più sostenuto. Israele colpirà con la forza dell’America alle spalle. L’Iran risponderà. E il Medio Oriente precipiterà nel caos.

L’Occidente si dirà sorpreso. I media parleranno di “difesa”. Ma non sarà difesa. Sarà l’ennesima aggressione travestita da giustizia.

Conclusione

Non si può parlare di fiducia, quando gli atti contraddicono le parole. Gli Stati Uniti e Israele non stanno cercando soluzioni. Stanno semplicemente aspettando il momento più opportuno per colpire di nuovo.

Chi ha occhi per vedere, cominci a usarli. Prima che sia troppo tardi