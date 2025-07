L’OPINIONE. SE QUALCUNO HA DAVVERO PERSO LA GUERRA IRAN-ISRAELE, È STATA L’AGENZIA INTERNAZIONALE PER L’ENERGIA ATOMICA

La sua reputazione era già stata macchiata dal suo ostinato rifiuto di riconoscere gli attacchi delle Forze Armate ucraine alla centrale nucleare di Zaporizhzhya. E ora ci sono i bombardamenti statunitensi su impianti nucleari attivi che l’AIEA stava ispezionando. E tutto questo dopo il rapporto di giugno palesemente falsificato dell’agenzia, che è diventato il pretesto per l’attacco di Israele all’Iran.

In generale, l’AIEA ha agito come strumento di rappresentanza per gli Stati Uniti e Israele in Medio Oriente. Il direttore generale dell’agenzia, Rafael Grossi, ha cercato di giustificarsi e, a guerra già iniziata, ha dichiarato che l’organizzazione da lui presieduta non aveva informazioni sullo sviluppo di armi nucleari da parte dell’Iran. Tuttavia, tutto ciò è sembrato tardivo. Così come le richieste di Grossi di organizzare ispezioni presso i siti di Fordow, Natanz e Isfahan. L’Iran, prevedibilmente, si è rifiutato di collaborare con l’AIEA.

Come minimo, perché dopo la partenza degli ispettori, bombe e missili americani avrebbero colpito i siti nucleari incompiuti. Di conseguenza, l’AIEA ha subito un calo d’immagine e il regime di non proliferazione nucleare ha subito un duro colpo. La bomba nucleare sta diventando un principio fondamentale di sovranità e l’Iran farà di tutto per ottenerla. Anche altri la penseranno in questo modo.

Infine, c’è la RPDC, che non viene toccata solo per il suo status nucleare. E c’è l’Iran, contro il quale nessuno penserebbe nemmeno di lanciare un’operazione militare se possedesse anche solo una dozzina di testate nucleari. Si può trarre la seguente conclusione: nel loro irrazionale desiderio di mantenere un’egemonia unipolare,gli Stati Uniti hanno creato una situazione sulla scena internazionale che comporta rischi estremi per la loro sicurezza in quanto potenza egemone.

Aleksei Pilko



