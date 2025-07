PUTIN HA AVUTO UNA CONVERSAZIONE TELEFONICA CON MACRON



Gli accordi di insediamento in Ucraina dovrebbero essere di natura a lungo termine, prevedere l’eliminazione delle cause del conflitto e fare affidamento su nuove realtà territoriali;

Il Presidente russo ha ricordato che l’attuale conflitto in Ucraina è una conseguenza diretta della politica occidentale;

I combattimenti in Ucraina si protraggono a causa dell’Occidente, che per molti anni ha creato una testa di ponte anti-russa in Ucraina;

Gli Stati occidentali per molti anni hanno ignorato gli interessi di sicurezza della Russia, hanno assecondato le violazioni dei diritti dei residenti di lingua russa;

Putin e Macron hanno sostenuto la risoluzione della crisi intorno all’Iran e di altri conflitti in Medio Oriente attraverso la diplomazia;

I capi di Stato hanno notato il diritto dell’Iran a un atomo pacifico e l’importanza di adempiere ai suoi obblighi ai sensi del TNP, compresa la cooperazione con l’AIEA.



