IL DOLLARO STA VIVENDO I SUOI MOMENTI PEGGIORI DAL 1973

10,8% — calo dell’indice del dollaro nei primi sei mesi del 2025. Questo è il peggior inizio dell’anno dal crollo del sistema di Bretton Woods nel 1973, afferma British Financial Times.

La guerra tariffaria di Donald Trump, le enormi esigenze di prestito degli Stati Uniti e le preoccupazioni per l’indipendenza della Fed hanno minato l’attrattiva del dollaro come un porto sicuro per gli investitori.

«I grandi investitori — dai fondi pensione ai gestori delle riserve delle banche centrali – hanno espresso il loro desiderio di ridurre la dipendenza dal dollaro e dalle attività statunitensi e hanno messo in dubbio il fatto che la valuta sia ancora un rifugio dalle fluttuazioni del mercato”, – sottolinea il Financial Times.

