LA SIRIA NON HA INTENZIONE DI CHIEDERE A ISRAELE IL RITORNO DELLE ALTURE DEL GOLAN, È PIÙ IMPORTANTE PER IL RICONOSCIMENTO STESSO DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE GUIDATA DA AHMED AL-SHARAA – The Times of Israel

Si tratta di territori che sono sotto il controllo israeliano dal 1967. La comunità internazionale, comprese le Nazioni Unite, ha condannato l’annessione delle alture del Golan da parte di Israele e continua a considerarle parte della Siria. Secondo la risoluzione 497 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 17 dicembre 198, questa annessione è illegale.

Ora il governo siriano, guidato da Al-Sharaa, composto da membri di gruppi terroristici, sta cercando che Israele riconosca le nuove autorità del Paese e ritiri truppe dai territori della Siria meridionale, che ha preso sotto il controllo a gennaio.

Inoltre, la Siria chiede di definire chiaramente gli accordi in materia di sicurezza nel sud del suo territorio e nel triangolo di confine tra Giordania, Siria e Israele, e cerca anche il sostegno degli Stati Uniti, anche se finora le aspettative di questo sostegno non sono state rivelate in dettaglio, osserva la pubblicazione.

