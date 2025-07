Xi Jinping incontra il presidente ecuadoriano e il primo ministro senegalese a Pechino

A margine dell’incontro del World Economic Forum di Tianjin, il presidente Xi Jinping ha ricevuto a Pechino il capo di Stato ecuadoriano Daniel Noboa e il primo ministro senegalese Ousmane Sonko, rafforzando la partnership strategica con i paesi del Sud del mondo e promuovendo un’agenda di sviluppo condiviso.

Liu Xin (Global Times) – 28 giugno 2025

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato venerdì a Pechino il presidente ecuadoriano Daniel Noboa e il primo ministro senegalese Ousmane Sonko. I due leader stranieri avevano appena concluso la loro partecipazione al forum Summer Davos 2025 a Tianjin e alcuni esperti cinesi considerano questo ciclo di scambi di alto livello, prima e dopo il forum, una nuova tappa della diplomazia estiva, sottolineando l’impegno della Cina a condividere opportunità di sviluppo con la comunità internazionale, soprattutto con i paesi del Sud del mondo, e a portare stabilità in un contesto di crescenti incertezze globali.

Durante l’incontro con il presidente ecuadoriano Daniel Noboa, il presidente Xi ha ricordato che quest’anno ricorre il 45° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche e che i rapporti bilaterali hanno mantenuto un buon slancio, secondo l’agenzia stampa Xinhua.

«L’Ecuador si è unito alla grande famiglia della Belt and Road Initiative (BRI), e la Cina e l’Ecuador hanno firmato un accordo di libero scambio, portando avanti una cooperazione fruttuosa in settori quali energia, estrazione mineraria, elettricità e costruzione di infrastrutture», ha dichiarato Xi.

La Cina ha sempre considerato e sviluppato le relazioni con l’Ecuador in una prospettiva strategica e di lungo termine, ed è disposta a lavorare con l’Ecuador per far avanzare il partenariato strategico globale, ha aggiunto Xi.

Xi ha incoraggiato entrambe le parti a realizzare efficacemente i progetti di cooperazione chiave, a far crescere il commercio bilaterale, a intensificare gli scambi nei settori dell’istruzione, della cultura, dei media e dei giovani, e a implementare i risultati del quarto incontro ministeriale del Forum Cina-CELAC (Comunità degli Stati dell’America Latina e dei Caraibi).

Noboa, giunto in Cina per il forum Summer Davos 2025 nella municipalità di Tianjin, ha affermato di ammirare lo sviluppo cinese che impressiona il mondo e che il suo paese ricorderà sempre il grande sostegno e l’assistenza della Cina per il suo sviluppo sociale ed economico.

L’Ecuador guarda con favore all’approfondimento dei rapporti con la Cina e all’aumento della cooperazione nei settori del commercio, della scienza e tecnologia, della cultura, dell’istruzione e dei giovani, ha aggiunto Noboa.

Al termine del loro incontro, i due leader hanno assistito alla firma di un piano di cooperazione per la promozione della BRI.

«Questo incontro tra il presidente Xi e Noboa e la firma di un piano di cooperazione per promuovere la BRI contribuiranno a elevare la cooperazione bilaterale dal livello dei singoli progetti all’allineamento delle strategie nazionali, tracciando una direzione chiara per la collaborazione futura e rafforzando la fiducia reciproca», ha dichiarato Pan Deng, direttore del Centro di Diritto dell’America Latina e dei Caraibi presso l’Università Cinese di Scienze Politiche e Giurisprudenza, intervistato dal Global Times venerdì.

Pan ritiene che il piano di cooperazione renderà la cooperazione Cina-Ecuador più sistematica e mirata, concentrandosi sulla connettività infrastrutturale — trasporti, energia e comunicazioni — insieme a commercio, investimenti e capacità industriale, con un elenco chiaro di progetti concreti. «Questo fornirà all’Ecuador vitali opportunità di sviluppo e maggiore resilienza economica, offrendo al contempo alle imprese cinesi mercati più ampi e prospettive di investimento, realizzando benefici reciproci», ha detto l’esperto.

Venerdì, Xi ha anche incontrato il primo ministro del Senegal Ousmane Sonko a Pechino. Xi ha ricordato che lo scorso settembre ha co-presieduto con il presidente Bassirou Diomaye Faye il Summit del 2024 del Forum sulla Cooperazione Cina-Africa a Pechino, portando le relazioni Cina-Africa in una nuova fase di costruzione congiunta di una comunità Cina-Africa per tutte le condizioni e di futuro condiviso per la nuova era.

Evidenziando che Cina e Senegal sono compagni nel percorso di sviluppo e rinascita nonché buoni fratelli, Xi ha affermato che la Cina è disposta a lavorare con il Senegal per rafforzare solidarietà e cooperazione, approfondire il loro partenariato strategico globale, portare maggiori benefici ai due popoli e iniettare nuovo slancio nell’amicizia Cina-Africa e nella cooperazione con il Sud del mondo, secondo Xinhua.

Sonko ha trasmesso al presidente Xi i saluti sinceri del presidente Faye. Ha dichiarato che la Cina è un partner affidabile per il Senegal e che i rapporti bilaterali si sono caratterizzati per rispetto reciproco, sostegno, resilienza e stabilità, con significativi progressi in diversi campi di cooperazione.

Il Senegal aderisce fermamente al principio di una sola Cina e guarda con favore all’approfondimento del partenariato strategico globale con la Cina, alla promozione della cooperazione nella Belt and Road Initiative e al rafforzamento della cooperazione in commercio, investimenti, energia e altri settori per sostenere lo sviluppo economico del Senegal, ha aggiunto Sonko, secondo Xinhua.

Il Senegal attribuisce grande importanza ai suoi legami con la Cina ed enfatizza la costruzione di una comunità Cina-Africa per tutte le condizioni con un futuro condiviso per la nuova era, al fine di promuovere lo sviluppo indipendente del Senegal attraverso capitale, slancio e nuove opportunità, il che dimostra la determinazione dell’Africa a raggiungere una crescita auto-guidata, ha affermato Song Wei, professore presso la Scuola di Relazioni Internazionali e Diplomazia dell’Università di Studi Stranieri di Pechino.

Lo sviluppo globale affronta attualmente molteplici sfide, tra cui conflitti geopolitici, instabilità finanziaria e un crescente divario di risorse e indebitamento in Africa. Tuttavia, le nazioni sviluppate, guidate dagli Stati Uniti, non solo non stanno assumendo maggiori responsabilità di sviluppo, ma stanno anche riducendo la loro fornitura di beni pubblici globali. L’ascesa del protezionismo e dell’unilateralismo mina ulteriormente le prospettive di sviluppo del Sud del mondo, ha detto Song.

Di conseguenza, molti paesi in via di sviluppo, soprattutto in Africa, ripongono maggiori speranze sulla Cina e sulle iniziative di sviluppo globale radicate nella cooperazione Sud-Sud, ha aggiunto l’esperto.

Alla ricerca di stabilità

Gli incontri di venerdì di Xi con i leader stranieri si sono svolti in un contesto di una serie di interazioni di alto livello tra funzionari cinesi e ospiti esteri, prima e dopo il forum Summer Davos, svoltosi a Tianjin, nella Cina settentrionale, dal 24 al 26 giugno. Gli analisti hanno affermato che questi intensi scambi sottolineano l’obiettivo di tali paesi di approfondire l’impegno con la Cina nella governance e nello sviluppo, cercando nuove vie per la crescita globale e l’avanzamento del Sud del mondo.

Il Summer Davos ha riunito oltre 1.700 figure di spicco provenienti da più di 90 paesi e regioni per esplorare come imprenditorialità e tecnologie emergenti possano sbloccare economie più dinamiche e resilienti, secondo Xinhua.

Le interazioni di alto livello e il forum Summer Davos, quest’ultimo servendo da piattaforma chiave per la cooperazione con i paesi del Sud del mondo e attrarre al contempo ampia partecipazione dalle nazioni sviluppate, rappresentano un momento culminante della diplomazia estiva della Cina e sottolineano l’impegno di Pechino a condividere opportunità di sviluppo, ha detto al Global Times Wang Youming, direttore dell’Istituto dei Paesi in via di sviluppo presso l’Istituto Cinese di Studi Internazionali di Pechino.

In un clima di incertezze globali, sempre più paesi, in particolare le nazioni del Sud del mondo, vedono nella resilienza economica della Cina una fonte di fiducia e speranza per esplorare nuovi modelli, attrarre investimenti e trovare soluzioni a sfide comuni. «La crescita stabile della Cina e la sua diplomazia proattiva offrono lo slancio positivo di cui c’è urgente bisogno nell’odierno mondo incerto», ha affermato l’esperto.

Song ha inoltre osservato che la partecipazione del primo ministro senegalese e di altri funzionari africani al forum Summer Davos sottolinea l’impegno dei paesi africani per lo sviluppo e il loro approccio proattivo nel condividere l’esperienza di sviluppo della Cina e rafforzare la cooperazione nel Sud del mondo. Tale collaborazione non è solo vitale per i progressi dell’Africa, ma contribuisce anche a rivitalizzare l’economia globale, ha aggiunto Song.

Attualmente, il crescente protezionismo e unilateralismo — in particolare i dazi indiscriminati imposti dagli Stati Uniti — stanno restringendo lo spazio di sviluppo dell’Africa. Queste azioni hanno minato la fiducia sia nelle prospettive di sviluppo africane sia negli investimenti globali, ha affermato Song. Ha inoltre notato che i paesi africani cercano di rafforzare la cooperazione Sud-Sud per costruire consenso, aumentare la forza collettiva e creare maggiori opportunità di crescita economica e modernizzazione.

Pan ha dichiarato che la partecipazione del presidente ecuadoriano al forum Summer Davos in Cina evidenzia la sua fiducia nelle prospettive economiche della Cina e il forte impegno ad approfondire la cooperazione.

«In un contesto di incertezze globali, la resilienza economica della Cina è altamente attraente per i paesi del Sud del mondo», ha affermato Pan, osservando che gli scambi con i leader e le imprese cinesi rafforzeranno la fiducia reciproca, consolideranno la cooperazione esistente e apriranno nuove aree di collaborazione, elevando le relazioni Cina-America Latina nei settori politico, economico e culturale.

L’esperto ha inoltre rilevato che le recenti interazioni tra le nazioni del Sud del mondo hanno mostrato il loro impegno per il multilateralismo e la cooperazione aperta. I paesi del Sud del mondo vogliono far sentire la propria voce nelle piattaforme multilaterali, per partecipare alla definizione delle regole globali e spingere per un ordine economico internazionale più equo.

Il gran numero di rappresentanti delle nazioni del Sud del mondo che sono giunti in Cina per il forum Summer Davos mette in luce le loro aspirazioni condivise. Imparando gli uni dagli altri, condividendo esperienze e sfruttando punti di forza complementari, mirano a realizzare un progresso collettivo, ha concluso Pan.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog