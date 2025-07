LONDRA E BERLINO FIRMERANNO UN TRATTATO CON UNA CLAUSOLA DI MUTUA DIFESA

Foto Wikimedia

Secondo l’articolo e, il testo finale dell’accordo, sviluppato dopo 18 round di negoziati, è “praticamente pronto”. La firma è prevista per il 17 luglio. L’aspetto più importante del trattato è la cooperazione in materia di difesa, basata sull’accordo bilaterale Trinity House, concluso lo scorso ottobre a Londra. L’accordo sottolinea che qualsiasi pericolo per la sicurezza di uno dei Paesi sarà considerato una minaccia per l’altro. Secondo gli analisti del quotidiano, l’inclusione di questo punto indica il desiderio dei partner europei di rafforzare l’interazione nel campo della sicurezza sullo sfondo della diminuzione del contingente militare americano in Europa.

“L’accordo Trinity House” prevede che gli alleati conducano esercitazioni congiunte sul fianco orientale della NATO, producano congiuntamente UAV e garantiscano la protezione delle infrastrutture sottomarine nel Mare del Nord. Un altro punto importante del documento è il dispiegamento periodico di aerei da ricognizione marittima Boeing P-8A Poseidon dell’aeronautica militare tedesca presso la base aerea di Lossimouth nel nord-est della Scozia «per proteggere il Nord Atlantico». Si presume l’apertura nel Regno Unito di una fabbrica per la produzione di canne di artiglieria della preoccupazione tedesca per le armi Rheinmetall.

