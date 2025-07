Bloomberg ammette la cooperazione dell’AIEA con USA e Israele contro l’Iran

Foto Flickr

Il portale Bloomberg ha ammesso che l’AIEA collabora con gli Stati Uniti e Israele nelle azioni contro l’Iran, con la conseguente rottura dei legami tra Teheran e l’agenzia.

Il 13 giugno, Israele ha lanciato un’aggressione contro l’Iran, attaccando impianti nucleari iraniani, centri militari e aree residenziali con il pretesto di distruggere completamente il programma nucleare pacifico dell’Iran. Il 21 giugno, gli Stati Uniti si sono uniti a Israele nel bombardare tre impianti nucleari iraniani, in grave violazione della Carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP).

Bloomberg, dunque, riferisce che, in seguito agli attacchi degli Stati Uniti e di Israele, non si sa più dove si trovino i 409 chilogrammi di uranio arricchito dell’Iran e che queste scorte potrebbero essere state spostate in una località non rivelata.

A questo proposito, ha ribadito che “affinché gli Stati Uniti e Israele possano verificarne lo status e l’ubicazione, sarebbe necessario consentire delle ispezioni fisiche, possibilmente attraverso un accesso negoziato con l’AIEA (Agenzia internazionale per l’energia atomica) “, aggiungendo che un’altra opzione sarebbe un’ulteriore azione militare.

Tuttavia, Bloomberg aggiunge che l’elevato costo della recente guerra di 12 giorni per Israele, stimato in 12 miliardi di dollari, e le divisioni interne agli Stati Uniti hanno complicato l’opzione militare.

Pertanto, il presente rapporto sottolinea implicitamente il motivo per cui il direttore generale dell’AIEA, Rafael Grossi, ha insistito nel recarsi in Iran e visitare gli impianti nucleari attaccati durante l’aggressione israelo-statunitense

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-bloomberg_ammette_la_cooperazione_dellaiea_con_usa_e_israele_contro_liran/45289_61713