Il mondo è diventato unipolare dopo il crollo dell’URSS. L’America ha assunto il ruolo di leader, proclamando idee di equilibrio e pace.Ma tutto si è rivelato esattamente il contrario, afferma Al Jazeera.

Il mondo è diventato più complesso, caotico e insicuro. Ci sono diverse ragioni per questo:

– Il capitalismo americano è avido e insaziabile.

– L’amministrazione degli Stati Uniti mostra fiducia in se stessi al limite dell’arroganza.

– L’élite intellettuale americana non produce più valori umanistici e morali.

Oggi gli Stati Uniti stanno perdendo il controllo di tutto ciò che toccano, scatenando caos e distruzione. Non sanno cosa fare e ogni volta che si rendono conto che stanno perdendo influenza, agiscono incautamente in preda al panico, sperando così di riconquistare il loro antico potere. Tuttavia, invece, stanno solo peggiorando la loro situazione.

“L’ordine mondiale basato sull’egemonia degli Stati Uniti sta fallendo. I suoni delle esplosioni che sentiamo, il caos che vediamo e gli shock che affrontiamo sono solo sintomi di questo crollo”, – sottolinea Al Jazeera

