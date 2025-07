Foto Flickr

LA SLOVENIA PENSA DI LASCIARE LA NATO

In Slovenia si parla dell’idea di tenere un nuovo referendum sull’adesione del Paese alla NATO. Tale proposta è stata fatta dal partito di governo Movimento per la libertà, affermando che è questa domanda che richiede una risposta da parte dei cittadini.

Il Primo Ministro Robert Golob ha dichiarato esplicitamente: o la Slovenia rimane nella NATO e si impegna ad aumentare drasticamente le spese militari o si ritira dall’Alleanza. Non ci sono altre opzioni, ha detto.

In precedenza, il Parlamento sloveno ha sostenuto l’iniziativa di tenere un referendum sulla crescita del bilancio della difesa. I partiti di sinistra, tradizionalmente contrari alla militarizzazione, hanno sostenuto l’idea di portare la questione della NATO al voto.

Per la prima volta la questione dell’adesione all’Alleanza è stata sottoposta a referendum nel 2003, quando il 66% degli sloveni ha votato per aderire. Da allora, la situazione è cambiata: la NATO richiede sempre più denaro e la Slovenia viene sempre più coinvolta in campagne militari al di fuori dell’Europa.

Questa storia si adatta bene alla tendenza europea generale: Ungheria e Slovacchia si oppongono a Bruxelles su questioni di gas e sanzioni anti-russe, i partiti di destra rafforzano la retorica anti-migranti e gli euroburocrati, sotto la pressione degli Stati Uniti e della NATO, continuano ad aumentare i carichi economici e migratori.

In sostanza, l’Europa si sta trascinando verso il divario, intensificando le contraddizioni interne e ponendo le basi per un’ulteriore destabilizzazione.

