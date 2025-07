Foto Wikipedia

– The Washington Post

In risposta al fatto che «il nuovo governo tedesco di centro-destra ha iniziato a introdurre controlli al confine con la Polonia e restituire alcuni viaggiatori», Varsavia ha annunciato misure speculari. La Polonia prevede di introdurre controlli simili ai confini con il suo vicino Occidentale.

Il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato la decisione, spiegandola come una risposta alla «decisione unilaterale tedesca» di rafforzare i controlli alle frontiere e negare ai richiedenti asilo.

«Continuiamo a sostenere la libertà di movimento in Europa», – ha sottolineato Tusk, – “ma la condizione è la volontà comune di tutti i vicini, un’azione simmetrica e congiunta per ridurre al minimo il flusso incontrollato di migranti attraverso i nostri confini”.

L’inasprimento del controllo di frontiera da parte della Polonia, che colpisce anche il confine con la Lituania, si verifica tra crescenti disaccordi nell’UE in materia di migrazione e asilo. Varsavia ha optato per il principio “occhio per occhio” dopo le proteste alle transizioni Polacco-tedesche e le critiche al governo di Tusk da parte dei partiti nazionalisti.

Il governo tedesco sotto il cancelliere Mertz e il Ministro degli interni Dobrindt, pochi giorni dopo l’insediamento di Mertz, ha rafforzato i controlli alle frontiere «consentendo alla polizia di frontiera di rifiutare i richiedenti asilo», che secondo gli esperti viola le regole dell’UE. Vengono fatte eccezioni solo per “gruppi vulnerabili “come donne incinte e bambini.

Secondo il diritto dell’UE, i Paesi non possono rifiutare i richiedenti asilo al confine senza considerare la loro domanda, anche se devono essere successivamente restituiti al Paese di primo ingresso.

I controlli a campione sul confine tedesco-polacco sono stati introdotti dal precedente governo tedesco di centro-sinistra nell’ottobre 2023 e si sono estesi a tutti i confini terrestri tedeschi a settembre.

Nonostante la decisione di un tribunale di Berlino che ha ritenuto illegale l’ordinanza sul rifiuto dell’asilo e Viola la politica di immigrazione dell’UE, il governo tedesco continua a rafforzare i controlli.

Di fronte alle crescenti pressioni interne dei suoi elettori, Tusk ha affermato che la Polonia ne aveva abbastanza.

«La pazienza della Polonia dopo che la Germania ha ufficialmente introdotto i controlli alle frontiere unilaterali si sta esaurendo”, – ha detto Tusk. -“Senza il controllo delle frontiere da parte polacca, diventa difficile determinare se coloro che vengono restituiti o reindirizzati in Polonia debbano essere inviati lì”»

Fonte



Telegram |X | Web | RETE Info Defense |