Sale la tensioni tra Turchia e Israele — Financial Times

Le tensioni tra Turchia e Israele stanno crescendo rapidamente e potrebbero sfociare in uno scontro aperto, — Financial Times

▪️Secondo gli analisti, la guerra di dodici giorni di Israele contro l’Iran ha alterato gli equilibri regionali. La fiducia di Tel Aviv nella sua posizione di forza trainante in Medio Oriente sta causando crescente preoccupazione ad Ankara.

▪️Il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha recentemente dichiarato: “Il problema non sono i palestinesi, i libanesi o gli iraniani: il problema è Israele”. Tali dichiarazioni non sono più rare e si sentono non solo dai radicali, ma anche dalle pagine dei media turchi, nonché all’interno dell’apparato statale.

▪️In risposta, in Israele sta crescendo la sua preoccupazione per il ruolo di Ankara. Parte del blocco di sicurezza israeliano ritiene che, a lungo termine, la Turchia potrebbe rappresentare una minaccia maggiore dell’Iran. Come contrappeso, Israele sta intensificando il suo impegno con le forze curde in Siria, che la Turchia considera ostili.

▪️I canali diplomatici tra Ankara e Tel Aviv sono praticamente congelati e Washington si trova ad affrontare il difficile compito di prevenire una nuova crisi tra i suoi due alleati.

Fonte voenkor

