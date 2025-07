Vietnam e Stati Uniti annunciano un accordo sugli scambi commerciali

Nel corso di un colloquio telefonico, il Segretario Generale Tô Lâm e il Presidente statunitense Donald Trump hanno annunciato l’intesa sui termini di un accordo commerciale equo, bilanciato e reciproco, segnando una svolta nelle relazioni economiche tra Việt Nam e Stati Uniti.

VNS – 2 luglio 2025

HÀ NỘI — Il Segretario Generale Tô Lâm ha tenuto mercoledì un colloquio telefonico con il Presidente statunitense Donald Trump per discutere delle relazioni tra Việt Nam e Stati Uniti e delle negoziazioni sui dazi reciproci. I due leader hanno espresso soddisfazione per il forte e positivo sviluppo dei rapporti bilaterali e hanno accolto l’accordo raggiunto dai rispettivi team negoziali sulla “Dichiarazione Congiunta Việt Nam–Stati Uniti su un Quadro di Accordo Commerciale Giusto, Bilanciato e Reciproco”.

Il Presidente Trump ha apprezzato l’impegno di Việt Nam ad accordare alle merci statunitensi condizioni di accesso preferenziali, compresi i veicoli a grande cilindrata. Ha confermato che gli Stati Uniti ridurranno in modo significativo i dazi reciproci su molti prodotti di esportazione vietnamiti e continueranno a collaborare con il governo vietnamita per rimuovere gli ostacoli ancora presenti nelle relazioni commerciali bilaterali, con particolare attenzione ai settori prioritari per entrambe le parti.

Il leader del Partito Tô Lâm ha proposto che gli Stati Uniti riconoscano presto il Việt Nam come economia di mercato e rimuovano le restrizioni all’esportazione di alcuni prodotti high-tech vietnamiti. Entrambi i leader hanno discusso le linee guida e le misure principali per promuovere il Partenariato Strategico Globale nei prossimi anni.

I due paesi hanno concordato di intensificare gli scambi di delegazioni, i contatti a tutti i livelli e di rafforzare la cooperazione nei settori dell’economia, del commercio e degli investimenti, con particolare attenzione ai settori chiave e innovativi come la scienza e l’alta tecnologia.

In questa occasione, Tô Lâm ha rinnovato l’invito rivolto a Trump e alla First Lady affinché visitino Việt Nam in tempi brevi, invito accolto con calore dal Presidente statunitense, il quale si è detto desideroso di incontrare nuovamente il Segretario Generale al più presto.

Sul social network Truth Social, Trump ha affermato che, in base al “Great Deal of Cooperation”, gli Stati Uniti applicheranno un dazio del 20% su “qualsiasi merce inviata in territorio statunitense” dal Việt Nam e del 40% su eventuali merci trasbordate, riducendo così il dazio inizialmente previsto del 46% annunciato il 2 aprile 2025, data da lui definito “Liberation Day”. In cambio, il Việt Nam azzererebbe tutti i dazi per le merci statunitensi in ingresso nel proprio mercato.

“Gli Stati Uniti otterranno un ‘ACCESSO TOTALE’ ai mercati vietnamiti, permettendo ai prodotti americani — in particolare i veicoli SUV, definiti anche ‘Large Engine Vehicle’ — di essere venduti in Việt Nam a tariffa zero”, ha scritto Trump.

Il colloquio si è svolto due giorni dopo l’annuncio della politica tariffaria statunitense di aprile, in cui Trump aveva previsto misure molto restrittive verso i partner commerciali degli USA. In quel contesto, il leader vietnamita Tô Lâm aveva offerto di azzerare tutti i dazi sulle merci statunitensi e sollecitato gli Stati Uniti a fare altrettanto per i prodotti vietnamiti.

Durante il periodo di negoziazione, Việt Nam e Stati Uniti hanno già condotto tre round di colloqui per definire i dettagli dell’accordo commerciale.

Giulio Chinappi – World Politics Blog