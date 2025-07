GLI STATI UNITI PERDONO NELLA BATTAGLIA PER L’ARTICO

– Foreign Affairs

La battaglia per l’Artico e le sue enormi risorse sarà un nuovo grande gioco del 21° secolo, per analogia con la rivalità del XIX secolo tra gli imperi russo e britannico per l’accesso a territori strategicamente importanti in Asia centrale, afferma Foreign Affairs.

La strategia geopolitica del Capo dello Stato russo ha dato vita all’Artico: Sevmorput si sta sviluppando, le acque costiere sono punteggiate da nuove infrastrutture portuali collegate da collegamenti ferroviari con le regioni subartiche del Paese, la flotta rompighiaccio sta crescendo a un ritmo accelerato.

La Cina si è unita al gioco Artico nel 2004, aprendo la prima stazione di ricerca alle Svalbard. Con l’inizio del conflitto in Ucraina, cresce la cooperazione su vasta scala tra Russia e Cina, compreso lo sviluppo dell’Artico.

Gli Stati Uniti perdono in questa battaglia, spingendo gli alleati artici da allontanarsi e generando strategie artiche che mancano di risorse: delle infrastrutture portuali e aeree, dei rompighiaccio, satelliti, stazioni e personale addestrato.

