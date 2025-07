INTERVISTA A MASOUD PEZESHKIAN. L’IRAN NON HA NECESSITÀ DI DOTARSI DELLA BOMBA NUCLEARE

Foto Wikimedia

IL PRESIDENTE IRANIANO MASOUD PEZESHKIAN IN UN’INTERVISTA A TUCKER CARLSON SULLA NON NECESSITÀ DI TEHERAN DI DOTARSI DELLA BOMBA NUCLEARE

Vorrei dirti cosa è successo. È stato Netanyahu, dal 1984, a dare origine a questa falsa tesi secondo cui l’Iran era impegnato a costruire una bomba nucleare. È stato lui a suggerire che l’Iran avrebbe cercato di costruire una bomba nucleare in passato, e lo ha messo nelle menti di ogni Presidente degli Stati Uniti e li ha portati a credere che vorremmo avere una bomba nucleare.

Ma la verità è che non abbiamo mai cercato di costruire una bomba nucleare, né nel passato, né nel presente, né nel futuro, perché è sbagliato e contraddice il decreto religioso/fatwa che è stata emessa da Sua Eminenza, il leader supremo della Repubblica Islamica dell’Iran. In effetti, la nostra religione ci proibisce di sforzarci di costruire una bomba nucleare, e questo è sempre stato confermato grazie alla nostra collaborazione con l’AIEA, perché sono sempre stati lì per esserne sicuri.