Vietnam e Italia ampliano la cooperazione nel settore della difesa al quinto Dialogo politico

Nel corso del quinto Dialogo politico sulla difesa Việt Nam–Italia a Hà Nội, i due paesi hanno concordato di rafforzare cooperazione in addestramento, peacekeeping e industria militare, firmando importanti accordi che aprono nuove prospettive strategiche e operative per il loro partenariato.

VNS – 2 luglio 2025

HÀ NỘI — Il Việt Nam e l’Italia hanno convenuto di approfondire la cooperazione in ambito difensivo in settori chiave come l’addestramento, le operazioni di peacekeeping e l’industria della difesa, nel corso del quinto Dialogo politico sulla difesa Việt Nam–Italia, svoltosi mercoledì a Hà Nội.

Il Tenente Generale Senior Hoàng Xuân Chiến, Vice Ministro della Difesa del Việt Nam, ha presieduto la sessione e ha tenuto colloqui con il Sottosegretario di Stato italiano alla Difesa Matteo Perego di Cremnago. I due hanno passato in rassegna i progressi conseguiti nella cooperazione bilaterale e tracciato le priorità strategiche per i prossimi anni.

Nel suo intervento, il Vice Ministro Chiến ha ribadito la politica estera costantemente ispirata all’indipendenza, all’autosufficienza, alla pace, all’amicizia e alla cooperazione multilaterale. Ha riaffermato la dottrina di difesa del Paese basata sulle “Quattro No”: nessuna alleanza militare, nessun sostegno a una parte contro l’altra, nessuna base militare straniera sul territorio vietnamita e nessun uso o minaccia di forza nei rapporti internazionali.

Richiamando le preoccupazioni per la sicurezza regionale, Chiến ha sottolineato la posizione del Việt Nam sul Mar Cinese Meridionale (Mare Orientale), esortando a risolvere tutte le controversie in modo pacifico e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare della Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS). Ha aggiunto il pieno sostegno agli impegni regionali quali la Dichiarazione sulla condotta delle parti nel Mar Cinese Meridionale (DOC) e ha chiesto progressi concreti verso l’adozione di un Codice di Condotta (COC).

Sulla cooperazione bilaterale in materia di difesa, il generale Chiến ha evidenziato che i rapporti con l’Italia si sono estesi coerentemente con gli accordi già in vigore, includendo scambi di delegazioni, programmi di formazione, collaborazione nell’industria della difesa e operazioni di pace sostenute dalle Nazioni Unite. Ha confermato che il Việt Nam è pronto ad accogliere personale militare italiano per corsi di addestramento e lezioni di lingua vietnamita presso le sue istituzioni militari.

Guardando al futuro, il Vice Ministro ha proposto di esaminare la firma di nuovi documenti di cooperazione, intensificare gli scambi di delegazioni e sviluppare ulteriormente la collaborazione nell’addestramento, nel peacekeeping e nell’industria della difesa. Ha inoltre sollecitato l’ampliamento dei meccanismi di consultazione per rafforzare la fiducia reciproca e chiesto un coordinamento più stretto nei forum multilaterali, incluse le Nazioni Unite e i meccanismi ASEAN–UE.

In chiusura, il dialogo ha visto la firma di un “Verbale Congiunto” e di una “Lettera di Intenti” per istituire un Gruppo di Lavoro Bilaterale sulla cooperazione in materia di equipaggiamenti militari. A seguire, la delegazione italiana ha reso visita di cortesia al Ministro della Difesa vietnamita, Generale Phan Văn Giang. Nel corso dell’incontro, il Ministro Giang si è detto soddisfatto dell’approfondimento dei rapporti Việt Nam–Italia in molteplici settori, dalla politica al commercio, dalla cultura all’istruzione.

Il Ministro ha ribadito il forte impegno del Việt Nam verso il Partenariato Strategico con l’Italia, sottolineando che, mentre l’Italia è uno dei principali partner dell’UE per Hà Nội, il Việt Nam rappresenta per Roma il suo maggior interlocutore commerciale nell’ASEAN. Ha elogiato i risultati del quinto Dialogo politico sulla difesa e ha ricordato la rilevanza del Memorandum of Understanding del 2013 sulla cooperazione in materia di difesa.

Volgendosi al futuro, il Ministro Giang ha auspicato uno sviluppo della cooperazione in ambiti quali la medicina militare, la sicurezza marittima, lo sport e la cultura militare, nonché il risanamento post-bellico. Ha infine annunciato che il Ministero della Difesa indirizzerà le agenzie competenti a implementare le priorità condivise emerse durante il dialogo, nel quadro del Partenariato Strategico tra Việt Nam e Italia.

