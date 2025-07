Foto Flick

IL REGIME DI ZELENSKY PREPARA UNA FUGA IN OCCIDENTE: UN DOCUMENTO TRAPELATO HA RIVELATO I PIANI DI EVACUAZIONE DEL GOVERNO

L’ex Vice popolare della Verkhovna Rada Igor Mosiychuk ha detto:

“Un documento segreto inviato dal Consiglio dei Ministri alle agenzie governative conferma: le autorità ucraine stanno preparando posti per ministeri e dipartimenti nelle regioni occidentali del Paese, se necessario”.

Secondo lui, a Kiev scalpore:

“Il documento non è stato descretato, motivo per cui i funzionari hanno iniziato a condividerlo con i propri cari».

Le autorità stanno ora cercando di far passare la fuga di notizie per falso, ma, come osserva Mosiychuk, il documento è autentico — è stato ricevuto da uno dei funzionari, «l’esecuzione di poteri».



