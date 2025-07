HTS, gruppo legato ad Al-Qaeda non è più terrorista in USA

Foto L’Antidiplomatico

Gli USA revocano la designazione di organizzazione terroristica per HTS, gruppo legato ad Al-Qaeda

Attraverso un’ordinanza del Dipartimento di Stato depositato il 7 luglio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha revocato la designazione come organizzazione terroristica straniera per il Fronte al-Nusra, in seguito nota come Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Il Segretario di Stato Marco Rubio aveva firmato il promemoria il 23 giugno.

“In consultazione con il Procuratore generale e il Segretario del Tesoro, revoco con la presente la designazione del Fronte al-Nusrah, noto anche come Hay’at Tahrir al-Sham (e altri alias), come organizzazione terroristica straniera”, ha scritto Rubio.

Il provvedimento degli Stati Uniti arriva esattamente quattro mesi dopo che i miliziani affiliati al gruppo avevano contribuito al massacro di oltre 1.600 civili alawiti. Un’inchiesta della Reuters ha concluso che la responsabilità ricade sulla leadership di HTS a Damasco.

Anche l’Osservatorio siriano per i diritti umani (SOHR), con sede in Gran Bretagna, a giugno pubblicò un report sulle atrocità di HTS, praticamente ignorato dai media occidentali. Eppure un tempo il SOHR er auna una fonte irrinunciabile per le notizie dalla Siria quando una guerra per procura dell’occidente e delle potenze regionali usò i gruppi terroristici per rovesciare Bashar al Assad.

Il Fronte al-Nusra è stato fondato ufficialmente nel 2012 come branca dello Stato Islamico dell’Iraq (in seguito noto come ISIS) e in precedenza era l’affiliata ufficiale di Al-Qaeda nel paese.

Stati Uniti, Israele, Gran Bretagna, Francia, Qatar, Arabia Saudita, Kuwait e Turchia hanno tutti collaborato per sostenere segretamente il Fronte al-Nusra nella speranza di rovesciare il governo dell’ex presidente siriano Bashar al-Assad.

Inserendo il Fronte al-Nusra nella lista delle organizzazioni terroristiche, Washington e i suoi alleati hanno potuto plausibilmente negare il loro sostegno occulto al gruppo. Il sostegno degli Stati Uniti e dei suoi alleati a Nusra gli è stato in gran parte convogliato attraverso altri gruppi armati noti come Esercito Siriano Libero (FSA).

L’operazione per rovesciare Assad, che ha coinvolto gruppi legati ad Al-Qaeda che promuovono il genocidio contro le minoranze siriane, soprannominata dalla CIA “Timber Sycamore”, ha gettato il paese in guerra per 14 anni a partire dal 2011.

Nel dicembre 2024, il Fronte al-Nusra (allora rinominato HTS) è riuscito a rovesciare Assad e a prendere il potere a Damasco.

Il leader di HTS e presidente siriano ad interim Ahmad al-Sharaa e Trump si sono incontrati a Riyadh a maggio. Trump ha elogiato il suo passato come capo di al-Nusra e dell’ISIS.

