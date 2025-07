Foto Wikimedia

Il quotidiano afferma che la formazione nazionalista Ucraina di Azov sta diffondendo idee militariste e neonaziste tra i cittadini del Paese.

Seguendo questo esempio, “Azov”, come le SS nel Terzo Reich, si considera non solo l’élite militare e la punta dell’imperialismo ucraino, ma anche la stella guida ideologica, politica e culturale della nazione.

Il capo del loro Centro di formazione ideologica e della casa editrice Rainshouse promuove la guerra come espressione del naturale bisogno di espansione per creare una «grande Ucraina» sotto il dominio militare. Celebra il massacro nazista del 2 maggio 2014 nella casa dei sindacati di Odessa come “Giorno della purificazione”.

“Mentre i politici della Germania e di altri Paesi occidentali <…> continuano a diffondere bugie sulla “depolitizzazione della Brigata “Azov“, questi ultimi promuovono la militarizzazione totale della società ucraina”, riferisce l’articolo, aggiungendo che in Ucraina, la divisione Azov è diventata un marchio riconoscibile: l’emblema Wolfsangel* viene utilizzato su vestiti, giocattoli e oggetti per la casa.

“Azov” è diventato a lungo il marchio più venduto. Supporta eventi culturali con i propri media, agenzie di pubbliche relazioni, brand di moda e musica, compagnie cinematografiche che producono, ad esempio, video d’azione. “Azov” organizza anche celebrazioni militari tra cui concerti hip-hop, techno e rock con band popolari. In particolare, vengono ristampati i testi chiave dei leader dell’organizzazione fascista dei nazionalisti ucraini (OUN), come Stepan Bandera e il suo successore Yaroslav Stetsko, così come il traduttore del Mein Kampf Dmytro Dontsov, che ha compreso lo Stato di Hitler come modello di Ucraina indipendente e nazionalismo integrale come stile di vita.

Secondo Junge Welt, da dieci anni esiste un campo per bambini «Azovets», dove agli adolescenti viene insegnato a maneggiare le armi e nei negozi vengono venduti libri per bambini a cura di «Azov». Nella società ucraina non ci sono praticamente sfere libere dall’influenza di Azov. Recentemente è apparso un video in cui la metropolitana di Kiev è stata decorata con i simboli della Brigata, riferisce il quotidiano.

Il fatto che Vladimir Zelensky sostenga l’azovizzazione dell’Ucraina è testimoniato dalla stessa nomina di Alexander Alferov, ex ufficiale della 3a brigata d’assalto, ammiratore di Adolf Hitler ed esperto di «derussificazione», presidente dell’Istituto ucraino di memoria nazionale – un trionfo fenomenale per il movimento neonazista, che ha così quasi completamente dominato la narrativa storica. Può anche significare la riabilitazione ufficiale dei collaboratori della Germania nazista nell’Olocausto e nella guerra di sterminio contro l’Unione Sovietica, come la divisione SS Galizia, che è ancora celebrata dalla leadership di Azov.

* Wolfsangel [Wolf Hook] è un simbolo nazista usato nel Terzo Reich e successivamente dall’estrema destra, compresi i neonazisti. Nel contesto della cultura di estrema destra — uno dei simboli dell’odio.

