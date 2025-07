Utilizzo senz’altro in modo arbitrario alcuni interventi apparsi in questi giorni e incentrati attorno al tema della forma politica della sinistra in Italia e altrove.

“Domani” ha lanciato un vero e proprio dibattito impostato sulla base di una lettera inviata da Nadia Urbinati e Carlo Trigilia alla segreteria del PD Schlein, cui hanno già risposto Gianni Cuperlo e Andrea Lorenzo Capussela: dibattito nel corso del quale il tema appare essere quello di una visione alternativa da opporre ai demagoghi, reazionari, moderati o populisti che hanno rinunciato al tentativo di invertire il declino economico e civile dell’Italia e da decenni si contendono la prerogattiva di gestire il potere a vantaggio di diversi interessi particolaristici.

Nello stesso tempo dalle colonne del “Manifesto” Luciana Castellina misura da par suo l’andamento di una assemblea nazionale dell’ARCI svoltasi a Padova e rilancia – in sostanza- l’idea del “partito sociale della sinistra”.

Mi permetto di collegare a questi due spunti di discussione anche il contenuto di una intervista rilasciata qualche giorno fa sempre al “Manifesto” da Yannis Varoufakis, promotore del movimento Diem25 (in verità l’unico che utilizza il termine “socialista”).

Varoufakis accenna all’idea di ricostruire un internazionalismo socialista europeo (un vero e proprio “Socialismo Internazionale”) con l’idea di collegare la lotta al riarmo e il movimento pacifista in un quadro complessivo di prospettiva socialista per la quale, però, mi permetto di aggiungere va compiuto almeno sul piano teorico il salto di un mutamento di paradigma inserendo nel concetto di “sviluppo” quello di “limite” (un tema sul quale mi permetto un accenno ma che credo occorrerebbe approfondire) in una visione di “socialismo della società sobria” affrontando sul piano progettuale i nodi della complessità delle contraddizioni post-moderne poste in relazione alla “frattura” dello sfruttamento (del lavoro, del territorio, del genere).

In tempi di guerra la ricerca di uno strumento utile per avviare la discussione farebbe saltare in mente vecchie storie, risalenti addirittura alla prima guerra mondiale con l’opposizione di alcuni dei socialisti di allora (dopo la tregedia del voto ai crediti di guerra dell’SPD e del Partito Socialista Francese e il pratico scioglimento della Seconda Internazionale) e la convocazione delle conferenze di Zimmerwald e Kienthal.

Fin qui soltanto un accenno ad un itinerario (evidentemente impossibile) riferito soltanto per tracciare un solco non soltanto nella memoria, ma riflettendo che tant’è un tasto lo si potrebbe battere nella passività imperante.