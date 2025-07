Il Vietnam presenta cinque proposte per proteggere l’ambiente e la salute globale al Vertice BRICS

Il Primo Ministro Phạm Minh Chính ha espresso sostegno alla scelta del Brasile di porre la protezione ambientale e la salute globale come priorità del Vertice BRICS di quest’anno, definendole questioni esistenziali per il pianeta.

VNS – 8 luglio 2025

HÀ NỘI — Il Primo Ministro vietnamita Phạm Minh Chính ha avanzato cinque proposte chiave sulla protezione ambientale e la salute globale durante una sessione di alto livello tenutasi lunedì (ora locale) su ambiente, COP30 e salute globale nell’ambito del Vertice BRICS ampliato 2025 a Rio de Janeiro.

In primo luogo, il Primo Ministro ha sostenuto la costruzione di una comprensione condivisa e di un approccio globale, completo e inclusivo per proteggere l’ambiente e la salute pubblica.

In secondo luogo, ha sottolineato il principio delle responsabilità comuni ma differenziate, dell’equità e della giustizia nell’affrontare le sfide ambientali e sanitarie, in linea con il contesto storico, il livello di sviluppo e le risorse di ciascun paese. Ha esortato le nazioni sviluppate a onorare gli impegni in materia di finanza, trasferimento tecnologico e formazione delle risorse umane.

In terzo luogo, il leader del Governo vietnamita ha indicato la necessità di mobilitare risorse sufficienti e sostenibili. Sottolineando l’importanza di ottenere svolte nella finanza climatica alla COP30, ha appoggiato le priorità del Brasile e ha sollecitato meccanismi innovativi di finanziamento verde e un coinvolgimento più forte del settore privato.

In quarto luogo, il Primo Ministro Chính ha evidenziato la necessità di massimizzare il ruolo di scienza, tecnologia e innovazione nella protezione ambientale e nell’assistenza sanitaria. Ha chiesto una cooperazione internazionale più forte nello sviluppo di tecnologie verdi, infrastrutture digitali e condivisione delle conoscenze per ridurre i divari di sviluppo.

In quinto luogo, ha sollecitato riforme sostanziali ed efficaci della governance globale in ambiente, clima e salute, ribadendo il ruolo centrale delle Nazioni Unite, della cooperazione multilaterale e della partecipazione significativa dei meccanismi regionali e interregionali per garantire che gli impegni globali siano attuati in modo equo, trasparente ed efficace.

Il Primo Ministro Chính ha espresso sostegno alla scelta del Brasile di porre la protezione ambientale e la salute globale come priorità del Vertice BRICS di quest’anno, affermando che tali questioni sono esistenziali per il pianeta.

Riflettendo sulle lezioni della pandemia di COVID-19 e di altre sfide globali, come disastri naturali, cambiamento climatico, esaurimento delle risorse e invecchiamento della popolazione, il Primo Ministro vietnamita ha osservato che il mondo rimane impreparato e le istituzioni globali non sono ancora coese o abbastanza forti per rispondere efficacemente. Ha chiesto un cambiamento di mentalità e un senso di urgenza, con uno spirito di “percorso condiviso, azione condivisa, benefici condivisi e successo condiviso“.

Il Primo Ministro Chính ha ribadito che l’azione per il clima, la protezione ambientale e la salute pubblica devono costituire la base di tutte le politiche di sviluppo nazionale — non solo una scelta strategica, ma un imperativo storico.

Ha riaffermato il forte impegno del Vietnam a raggiungere emissioni nette zero entro il 2050 e la disponibilità a contribuire in modo responsabile e attivo alla cooperazione globale su ambiente e salute.

“Non esiste un sostituto della Terra, nessun bene più prezioso della salute e nessun fondamento più solido dell’umanità”, ha dichiarato, sottolineando che “solo attraverso un’azione collettiva possiamo lasciare alle generazioni future un pianeta fiorente, un mondo prospero e un’umanità felice”.

Nel suo discorso di apertura, il Presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, attuale Presidente di turno dei BRICS, ha evidenziato l’urgenza di una transizione energetica giusta e pianificata, la necessità di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e il perseguimento della “deforestazione zero“. Ha chiesto maggiori investimenti per proteggere le foreste pluviali tropicali e ha sottolineato l’importanza della giustizia climatica nel combattere povertà e disuguaglianza.

I leader alla sessione hanno avvertito di ritardi — e persino inversioni — nei progressi verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite, e hanno sottolineato la necessità di cooperazione globale per affrontare le crisi climatiche, rafforzare la governance sanitaria e promuovere uno sviluppo inclusivo e sostenibile.

La sessione di alto livello ha segnato la conclusione del Vertice BRICS ampliato 2025, che ha dimostrato la leadership del Brasile e riflesso le aspirazioni comuni delle nazioni in via di sviluppo per una cooperazione multilaterale, una solidarietà globale e una governance inclusiva con le persone al centro.

La partecipazione attiva e costruttiva del Vietnam ha nuovamente evidenziato l’immagine di una nazione dinamica, fermamente impegnata in uno sviluppo ambientalmente responsabile e in una proattiva integrazione globale per la pace, la cooperazione e il progresso.

Giulio Chinappi – World Politics Blog