Italiani in soccorso di Ursula: ipocrisie trasversali

Foto Flickr

Ancora una volta, la politica italiana ha dato spettacolo in Europa. Davanti alla possibilità di sfiduciare Ursula von der Leyen, l’Italia si è divisa… ma fino a un certo punto.

Fratelli d’Italia e Alleanza Verdi e Sinistra si sono astenuti, Forza Italia e Partito Democratico hanno votato contro la sfiducia. Il risultato? Von der Leyen è stata “salvata” anche grazie a loro. Sorprende qualcuno? Difficile crederlo.

Eppure è bene tenere a mente chi ha fatto cosa, e con chi sarà pronto a stringere nuove alleanze alla prossima tornata elettorale. Perché, al di là delle dichiarazioni roboanti, quando c’è da occupare una poltrona in Comune, in Regione o in Parlamento, le presunte differenze ideologiche si sciolgono come neve al sole.

Chi oggi fa la voce grossa in Europa votando contro Ursula — come Lega e Movimento 5 Stelle — è spesso lo stesso che, in patria, non esita a spartire incarichi con quelli che a Bruxelles difendevano lo status quo. Per non parlare del fatto che questo voto, sapendo che non avrebbe avuto alcun effetto reale, è servito più a ripulire l’immagine che a cambiare davvero qualcosa.

Del resto, chi ha sostenuto senza batter ciglio il governo Draghi, l’invio di armi in Ucraina… oggi recita la parte del paladino della coerenza.

Gli italiani hanno buona memoria. Ma non sempre chi li rappresenta può dire lo stesso